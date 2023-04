Susana Uribarri, emocionada tras conocer a Ana Sandra, hija de Ana Obregón, en Miami

La nueva maternidad de Ana Obregón, que adelantó en exclusiva SEMANA, ha dado la vuelta al mundo. Unos días después de que Ana Sandra llegase al mundo, la actriz ha recibido en Miami la visita de una de sus mejores amigas, Susana Uribarri. La representante ha asegurado que se ha emocionado al ver a la presentadora radiante de felicidad y ha reconocido que la recién nacida es toda "una muñequita".

Susana Uribarri ha hablado en directo con Santi Acosta durante la emisión de 'Ana', el programa especial de Telecinco en el que han contado cómo fueron los días previos a que Ana Obregón tuviese en brazos a su nieta. La representante estaba afónica y aseguraba que se debía a la emoción que sentía al ver a su mejor amiga feliz. "Es una niña tan bonita, una Ana llena de luz y felicidad para esta niña", ha asegurado. Susana Uribarri también ha insistido en que la actriz está mejor que nunca y hacía tiempo que no la veía así. "Está espléndida, llena de alegría, de felicidad, maravillosa, guapísima", cuenta.

La íntima amiga de Ana Obregón también ha explicado que la presentadora apenas duerme porque está muy pendiente de darle los biberones a su nieta. Le dan igual sus ojeras pues ve a la presentadora con una luz diferente, como si volviera a ser la misma Ana de antaño. "Está con esa cosita que tiene en su apartamento, es una preciosidad. Al vivo es mucho mejor que en fotos, es una muñeca", insiste. Al ver a Ana Obregón volviendo a vestir con ropa de color, Susana Uribari se muestra satisfecha con el cambio pues la ve "guapísima". "Ana duerme poco de normal. Ahora duerme bastante menos. Le ha salido una niña muy comilona. Ana le da todos los biberones que puede", reitera.

De la misma forma, Susana Uribarri ha reconocido que desconoce la fecha exacta en la que Ana Obregón volverá con Ana Sandra a España e insiste en hacer hincapié en que no han tenido la oportunidad de hablar de los papeles que le faltarían a la pequeña. "Ella volverá en cuanto pueda volver. A Ana todavía le quedan unos cuantos días más", revela. La representante de famosos también ha explicado que nunca supo de los planes de su amiga de ser madre de una niña por gestación subrogada y que se llevó una sorpresa al conocer la noticia. "Me alegro de no haberlo sabido", zanja.

Ana Obregón: "Me he quitado el luto"

En un encuentro del programa de Telecinco con Ana Obregón podemos verla paseando con un colorido vestido y asegurando que estaba tomando un descanso después de haber estado todo el día junto a la bebé. "Me he quitado el luto, que la gente se dé cuenta... aunque mi dolor sigue por la muerte de mi hijo", afirma con una sonrisa de oreja a oreja. De la misma forma, también quería explicar cómo llama a la recién nacida: "Legalmente es mi hija, pero genéticamente es la hija de Aless. Así que no sé cómo me llamará. Bella como llamaba mi hijo a su abuela".