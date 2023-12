Susana Uribarri desvela todos los detalles del bautizo de Ana Sandra, la hija de Ana Obregón

Vídeo: Europa Press

Este domingo 17 de diciembre ha sido una fecha de lo más señalada para Ana Obregón, que ha celebrado el bautizo de su nieta Ana Sandra en una ceremonia llena de simbolismo. Ha tenido lugar en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, en Madrid, justamente donde su hijo fallecido, Aless Lequio, padre biológico de Ana Sandra, fue despedido el 30 de junio de 2020. A parte de la sonada ausencia del abuelo de la criatura, Alessandro Lequio, nada ha podido borrar la sonrisa de la presentadora, que se ha mostrado muy feliz y orgullosa en todo momento. Arropada por sus amigos y familiares, todos han coincidido en que ha sido un evento de lo más "alegre y bonito". En concreto, Susana Uribarri ha desvelado todos los detalles del emotivo bautizo. Dale PLAY al VIDEO para escucharlos.

Un bautizo lleno de simbolismo

A parte de la ubicación de la ceremonia, el gesto que también estaba cargado de simbolismo para la presentadora ha sido el atuendo de la pequeña. En concreto, la niña llevaba el mismo vestido de cristianar que llevó en su día su padre, Aless Lequio, tal y como confirmó orgullosa Ana Obregón. En cuanto a los padrinos de Ana Sandra, serán Celia Vega-Penichet, una de las primas de Aless, y Giaccomo Ugarellí, su mejor amigo desde que los dos asistían juntos al colegio ICS (International College Spain) de la Moraleja, en Madrid. La actriz se ha mostrado de lo más feliz de poder reunir, por fin, a todos sus seres queridos en esta fecha tan importante para su hija-nieta.

Así las cosas, el bautizo no ha estado exento de polémica. El gran ausente ha sido Alessandro Lequio, que aún no conoce a su nieta. No obstante, Ana Obregón tenía claro que este día no era para reproches, sino para disfrutar de su nieta y también para honrar la memoria de su hijo. "He aprendido a aceptar a las personas como son y ha relativizar los problemas que tenemos todos. Ya me da igual todo. Yo solo quiero quedarme con mi Anita y darle todo el amor hasta que pueda". Y es que reconoce que su único deseo en este momento es "tener a la hija de Aless conmigo y no quiero pedir nada más. Solo quiero quedarme como estoy. Que se pare el tiempo".