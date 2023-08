Qué es el IMO, la rara enfermedad que padece Susana Molina

Susana Molina ha exprimido al máximo su verano. Su última escapada ha tenido como destino la isla griega de Naxos, donde ha pasado unos días de desconexión y playa en compañía de su novio, Guille Valle, su cuñada y su suegra. Sin embargo, no todo han sido momentos de placer. La ganadora de 'Gran Hermano' padece una rara enfermedad que no siempre le permite disfrutar al 100% de los planes ni de las comidas. Ella misma ha sido la encargada de compartir su diagnóstico médico en sus redes sociales. Aunque todavía le están haciendo pruebas, sufre de IMO, un problema intestinal que puede generar muchos dolores y molestias. Te contamos de qué se trata.

Una alteración de la microbiota intestinal poco conocida

En el video que ha difundido explicando su afección, la amiga intima de Anabel Pantoja explicaba cómo los cambios de rutina, especialmente los de alimentación, le afectan a la hora de controlar los dolores que provoca el IMO. Algo habitual en las personas que padecen de enfermedades digestivas cuando llega el verano debido a la alteración de los hábitos cotidianos.

El Intestinal Methanogen Overgrowth o IMO, por sus siglas en inglés, es una dolencia que se produce por el sobrecrecimiento de metanógenos intestinales. Es decir, hay un exceso de producción de metano en el intestino debido a la presencia de cepas bacterianas. Estas, por definición, no son patógenas. Sí, en cambio su excesiva presencia en el intestino que desemboca en una producción fuera de lo común de metano. Esta alteración de la microbiota intestinal se asocia con numerosos síntomas: dolor abdominal, hinchazón en el estómago después de la ingesta o sin esta, flatulencias, estreñimiento, dolor de cabeza, malestar general...

Susana Molina: "Me están haciendo muchas pruebas y no puedo comer muchos alimentos"

Cabe resaltar que el IMO que padece Susana Molina no está tipificado como enfermedad ni patología. No se debe confundir con el SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth, por sus siglas en inglés). Aunque, como su nombre indica, también se trata de un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, este se localiza únicamente en el intestino delgado.

En principio, el tratamiento que recomiendan los profesionales para luchar contra el IMO es llevar una vida saludable. Es decir, como tal, no existe una cura mágica, ni tratamiento, sino armarse de determinación y seguir una buena alimentación, combinada con ejercicio. Una vez identificado que se padece el IMO, el experto en microbiota recomienda un plan alimenticio al paciente. Lógicamente, se le restringirán ciertos alimentos que fomentan el sobrecrecimiento de los metanógenos. "Me están haciendo muchas pruebas y no puedo comer muchos alimentos", reconocía recientemente la propia Susana Molina. El objetivo es mantenerlos a ralla y que crezcan dentro de unos indicadores normales.

