Susana Molina ha querido tranquilizar a todos sus seguidores contando cómo está pasando esta última semana tras someterse a una operación para retirarse un bulto en el pecho. La influencer, que ya tenía identificado este inconveniente cuando hace dos años le retiraron parte del contenido y analizaron, ha decidido evitar mayores problemas y retirárselo ahora al completo. Consciente de todo lo que implica el proceso médico, ha decidido pasar por el quirófano para que extirpe su bulto, que es benigno, y para hacerse unos retoques. Así, ha cambiado sus prótesis por unas de menor tamaño y ha arreglado las cicatrices que su primera operación le había dejado.

Esta vez, su postoperatorio ha sido mucho menos doloroso que en la anterior ocasión, cuando optó por ponerse prótesis mamarias. Ahora afronta la recuperación más tranquila. La decisión de someterse a esta operación ha sido meramente estética, y lo ha hecho porque cree que era el momento adecuado para hacerlo: "Al cabo del tiempo el bulto volvió a crecer y ya estaba grande, se veía con las camisetas y me molestaba. Si no fuera por el tema del bulto no hubiera entrado".

"No puedo coger peso, ni hacer esfuerzos", dice Susana Molina

Tras su paso por quirófano, Susana Molina está decidida a seguir las recomendaciones de sus médicos y, hasta que no esté todo bien cicatrizado, va a hacer un breve parón personal y profesional. Revela, de hecho, que ahora está descansando, acudiendo mínimo dos veces por semana a la consulta de su cirujano y cuidando mucho sus cicatrices: "No puedo coger peso, ni hacer esfuerzos, ni levantar los brazos...Tuve un poco de fiebre pero ya estoy mejor". Aguantará seguro mucho mejor toda la espera con los regalos que sus mejores amigos le hacen constantemente.

Cambió de prótesis y ha corregido de cicatrices

Susana Molina no quería tener que pasar varias por quirófano y, aunque tuviera algún que otro complejo estético, no iba a hacerlo si no era estrictamente necesario. Así, ya que había tomado la decisión de hacerlo para retirarse un bulto, ha reducido el tamaño de las prótesis, dejándolas en 125 cc. de los 200 cc. que llevaba, y arreglarse las cicatrices que esta tenía en ambos pechos de cuando la primera vez pasó por allí.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' desvela que ha esperado hasta este momento para dar porque "lo que más miedo me da es la anestesia y el postoperatorio". Al igual que en la primera ocasión, no lo pasó bien, no quería que se repitiera la historia y por ello estaba muy reticente a hacerse nada que no fuera estrictamente necesario: "Ahora reducir el pecho era más sencillo porque el hueco estaba hecho y corregir las cicatrices igual".

Un parón tras el éxito de su aplicación para influencers

Mientras se recupera de la operación, Susana Molina podrá seguir pendiente de su proyecto profesional más actual, 'ViveApp' del que celebró su primer aniversario antes de terminar 2022. Junto a ella en SEMANA pudimos vivir ese momento y compartir junto a ella, Guille Valle y creadores de contenidos como utilizan esta aplicación para hacer colaboraciones con los mejores planes de ocio posibles.

Allí nos confesó que el proyecto vio la luz porque vieron "una oportunidad de profesionalizar el mundo de las redes sociales y que las empresas sepan con quién están colaborando". Un mundo de opciones que se abre a tan solo unos clics y que les permitía unir en un solo lugar reservas y marketing digital al mismo tiempo y que le permite a la influencer seguir posicionada en el mundo de las redes abarcando otras perspectivas más allá de las de sus perfiles en estas plataformas, donde ya cuenta con un millón de seguidores.