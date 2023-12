El surrealista sueño de María Patiño con la Reina Letizia: "Hablamos de mujer a mujer"

Las horas están contadas para 'Socialité'. El programa de los fines de semana está a punto de vivir una transformación después de que su productora, La Fábrica de la Tele, echase el cierre y Mediaset cesase a sus dos presentadoras, María Patiño y Nuria Marín. Apenas queda una semana para que María Verdoy se ponga al frente del espacio pero, hasta entonces, la presentadora gallega todavía tiene anécdotas que contar frente a cámara. Es por eso que, en vísperas de Nochebuena, María Patiño ha explicado el surrealista sueño que ha tenido con la Reina Letizia.

Mientras analizaban los looks de las hijas de la Reina Sofía y las de Letizia, la presentadora ha querido compartir que hace poco tuvo "un encuentro en sueños" con la mujer de Felipe VI: "He soñado que la Reina Letizia me llamaba la telefonillo y yo bajé". La gallega relata que, en el sueño, fueron "al Retiro a pasear" sin escoltas y tuvieron una conversación de lo más profunda: "Hablábamos de mujer a mujer". Sin embargo, la ilusión terminó cuando "le llamó Felipe por teléfono y se tuvo que ir". "El sueño es real", ha asegurado de lo más convencida. Un sueño de lo más alocado que ha hecho estallar de la risa a la propia Patiño y a sus compañeros.

El encuentro entre María Patiño y la Reina Letizia

Lo cierto es que hace poco la Reina Letizia y María Patiño sí tuvieron un encuentro real. Fue en el 25º aniversario del diario 'La Razón' el pasado mes de noviembre. Precisamente coincidió con el estreno del documental 'Sálvese quien pueda' de Netflix, que protagonizaron los colaboradores de 'Sálvame'. Todos ellos estuvieron presentes en la celebración, así como los Reyes de España. Belén Esteban, como ya viene siendo costumbre, se fotografió con todos ellos, pero la presentadora de 'Socialité' compartió un vídeo inédito de su encuentro con la Reina.

"En su momento no quise compartirlo, ahora quiero gritarlo. Solo los mediocres marcan distancias. Gracias Letizia", escribió la periodista en su cuenta de X. En las imágenes se veía a la Reina charlando animadamente con Patiño y Esteban entre la multitud de personas que asistieron al evento. Se desconoce el contenido de su conversación, pero 'la Princesa del Pueblo' sí que desveló que la monarca se había interesado por su hija Andrea Janeiro. Así las cosas, el sueño de María Patiño no suena a algo lejano o imposible.

El futuro de María Patiño en televisión

Solamente quedan un par de programas para que Patiño deje de estar al frente de 'Socialité': "Hasta finales de año estaré con Nuria Marín... todo como hasta ahora", aseguró Patiño en exclusiva para SEMANA. Sin embargo, a partir de entonces será María Verdoy la que haga llegar a los espectadores las noticias más importantes del corazón pero, ¿cuál será el futuro de la gallega en televisión? "Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo", desveló de lo más emocionada.