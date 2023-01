Antonia Dell’Atte no acostumbra a acudir a eventos públicos. Sin embargo, ha querido apoyar a su amigo Eduardo Casanova, que este martes estrenaba su nueva película en Madrid, ‘La Piedad’, que estará en cines a partir del 13 de enero. Con este director tiene precisamente un plan profesional que le hace mucha ilusión: «Yo le adoro. Tengo un proyecto con él, creo que va a ser el nuevo director vanguardista. Uno que va a separar muchas ideas, derecha, izquierda, centro. Tiene que centrar para dar un cambio a algo que es un poco cutre», ha empezado diciendo.

Como no podía ser de otra manera ha hecho de las suyas a la hora de dar declaraciones y ha sido muy complicado para los reporteros hablar con ella. De hecho, Antonia ha bromeado sobre las Campanadas de Fin de Año, momento en el que la prensa ha preguntado por la sonada polémica entre Ana Obregón y Risto Mejide tras su poco acertado comentario de este sobre la muerte de Álex Lequio.

«Mira, yo no sé qué ha pasado. Estuve en Marrakech. Te digo una cosa: si tú quieres recordármelo, tengo que darme una campanada y así me acuerdo. Tengo mucho humor, pero todo lo que concierne», ha empezado diciendo sin ningún sentido. Antonio Dell’Atte ha preguntado en ese momento que cómo se llamaba el presentador, a lo que le han contestado «Risto». Y ahí es cuando ha contestado de una manera surrealista: «Ah, no se llama Justo. Así rima: justo, Risto. Chao», ha espetado antes de abandonar el ‘photocall’. Pero mejor… ¡pincha el vídeo y juzga tú mismo!

La surrealista respuesta de Antonia Dell’Atte a la polémica

Vídeo: Europa Press.