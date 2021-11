Pablo Alborán le ha sucedido una anécdota muy curiosa con su mascota. Él mismo ha contado de qué se trata. «Hoy me ha pasado una cosa muy ridícula y surrealista», ha arrancado diciendo en un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram. En él habla de lo que su perro le ha ‘obligado’ a hacer.

Durante un paseo con su perro ha vivido una experiencia que lo ha hecho emular a su perro ladrando. Según ha contado, su mascota – llamada Terral- no suele ladrar. Tan pacífico es que durante una caminata con su compañero se dio cuenta de que otros perros le estaban chillando. “Le estaban ladrando de mala manera porque hay ladridos bien y ladridos mal”, ha relatado. A ver que Terral no reaccionaba a esos «ladridos mal», él se ha animado a salir en su defensa. Y para ello no ha dudado en ponerse a imitar a un can: “Así que bueno, les he ladrado yo”.

Con mucho sentido del humor, el artista ha confesado este gracioso percance en el que le ha sucedido algo que no imaginaba: ¡Lo han pillado ‘in fraganti’ mientras ‘ladraba’ a todo pulmón! . “Lo peor de todo no ha sido eso, lo peor es que me han pillado”, ha contado. Y, claro, no sabía dónde meterse. Finalmente ha compartido la experiencia con sus ‘followers’ y hasta ha publicado una encuesta para saber si sus admiradores habían hecho alguna vez algo parecido. La situación ha sido tan singular que el intérprete se ha cuestionado: «¿Por qué mi perro no devuelve los ladridos?».

El relato del malagueño ha resultado tan simpático que numerosos rostros conocidos y amigos no han tardado en aplaudirle la gracia. «Kakakkakakakakajjakaiajajai lajajajkakaja esto se merece storie ladrando pero yaaaa!», ha comentado Nagore Robles. Malú le ha escrito: «Te amo». Gianmarco Onestini ha publicado una ristra de emoticonos de risa, mientras que Eva González le ha dicho: «Lo tuyo es mucho Pablete».