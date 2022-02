Alessandro Lequio era uno de los colaboradores que estuvieron en plató tras la entrevista de Rocío Carrasco en ‘El programa de Ana Rosa’ este miércoles. Sin embargo, muchos esperaban que mantuviera su discurso cuando la tuviera delante, algo que no sucedió. «Eso no es verdad Rocío», comenzó diciendo. Solo unos segundos después y antes de que continuara, Joaquín Prat le cortó y anunció unos minutos de publicidad, un movimiento que generó un gran debate en las redes sociales. Muchos consideran que hubo censura o al menos un tirón de orejas, ya que su actitud pareció cambiar por completo a la vuelta de publicidad. Sobre esta polémica ha hablado Joaquín Prat, desmintiendo que eso fuera así y es que asegura que jamás ha intentado silenciar a nadie.

El presentador ha revelado que en televisión los tiempos y los compromisos son los que mandan, por lo que se fue a publicidad justo cuando tenían pactado. «Dicen algunos en redes que yo ayer te censuré, me gustaría que lo aclarases. En televisión hay unos tiempos. Alessandro tiene toda la libertad del mundo para opinar y preguntar, la ha tenido siempre cuando estaba Ana Rosa y ahora que no está. Eso ha sucedido siempre. Lo que pasa es que si yo me tengo que ir a publicidad a las 13:07, me tengo que ir a publicidad. Alessandro sabía que iba a intervenir pero que lo iba a hacer después de publicidad e intervino antes», ha asegurado. «No nos vamos a publicidad cuando nos da la gana, yo no censuro a nadie jamás ni se ha censurado a nadie en este programa», ha dicho. El corte a Alessandro se debió a un motivo de escaleta y no a censura, tal y como se ha dado a entender en redes sociales.

Algo que ha corroborado su compañero, que también ha aclarado lo sucedido y ha pedido disculpas a Joaquín por los rumores desatados las últimas horas. «En absoluto me sentí censurado, teníamos derecho a hacer una pregunta cada uno y eso era lo pactado. Me excedí en el tiempo y me tuviste que cortar porque nos teníamos que ir a publicidad, había unos tiempos en televisión y yo no los respeté», ha dicho Alessandro Lequio. Una explicación tras la que de nuevo el periodista ha dado un paso a un vídeo, eso sí, entre bromas e ironía. «Ahora van a decir que también le estoy censurando», ha dicho Prat.

Esta justificación llega tras algunos comentarios de usuarios que dudaban qué había llevado a Alessandro Lequio a callarse delante de Rocío Carrasco cuando es de sobra conocido que no tienen buena relación. «Eso no estaba en el guion.. Tirón de orejas para Lequio», «Eso no es verdad Rocío (Lequio), «Vamos a publicidad (Y nunca mas se supo)», «Ha sido una entrevista pactada y el corte que le han hecho a Lequio ha sido vergonzoso. En el intermedio le han metido en vereda porque después estaba ausente» son solo algunos comentarios que se pueden leer en el universo 2.0.

Lo que sí preguntó ante la audiencia a Rocío Carrasco fue el motivo por el que no mantenía ningún contacto con su hijo David Flores. «No lo consigo entender (…) y más siendo un niño necesitado de afectos«, añadió. En ese momento, Rociito le paró los pies asegurando que no iba a hablar sobre él, ya que le hacía mucho daño profundizar sobre asuntos que tengan que ver con su hijo menor. «El tema de mi hijo no lo voy a contar ahora. Ni lo voy a narrar. Es un tema que para mi es dolorosísimo y que cuando se tenga que ver, se verá», respondió ella. Alessandro lejos de quedarse satisfecho con su respuesta, volvió a insistir, aunque esta vez preguntándole si estaba al tanto de sus evoluciones. Su duda corrió la misma suerte y no fue resuelta por la invitada, Rocío Carrasco.