'Supervivientes': Artùr se rompe al recordar la muerte de su primo y su tía

Una de las pruebas más complicadas en cada edición de 'Supervivientes' es el puente de emociones. Y no por el esfuerzo físico, sino por la carga emocional que supone. En esta edición, el primero en estrenarla ha sido Artùr, quien ha hecho el paseillo más complicado del concurso. El ucraniano ha sido avanzando uno a uno por los peldaños y ha hecho diferentes confesiones que hasta el día de hoy eran totalmente desconocidas para nosotros. El concursante se ha roto en cada uno de los pasos que ha dado hasta encontrarse con Laura Madrueño, al otro lado del puente.

La primera palabra a la que se ha enfrentado ha sido "hogar". "Tengo muchas ganas de ver a mi familia. Hogar es la casa de mis padres, mi madre, mi abuela… Es muy precioso para mí y lo echo mucho de menos. Estando aquí es algo que estoy valorando más. Para mí es algo donde yo puedo estar tranquilo", ha comenzado diciendo. "En España, mi hogar es mi madre y mi abuelo. Tenía otro hogar en Ucrania que me han quitado, donde tenía a mi tía y mi primo viviendo. Hace dos años que no les tengo, están muertos. Ahora que empezó también la guerra no sé si podré volver, pero espero que al salir de aquí algo haya cambiado. Espero, si Dios quiere. Pero bueno, por el momento el hogar es la casa donde está mi madre y mi abuela", ha confesado visiblemente emocionado al recordar la muerte de sus dos familiares.

Artùr se ha sincerado sobre los aspectos más personales de su vida

Tras esa inesperada confesión, Artùr ha continuado dando pasos. La siguiente palabra a la que se ha enfrentado ha sido "soledad". "Para mí es una palabra que conozco muy bien. Yo pienso que como a todos, he pasado muchos meses solo. Yo estoy aprendiendo día a día que si estás solo bien, puedes estar con mucha gente; pero que si estás solo, mal, es un problema. Mucha gente tiene miedo a la soledad, pero mejor solo que mal acompañado. Soledad para mí es estar conmigo mismo, disfrutar", ha dicho al respecto.

Tras su confesión, la presentadora ha querido saber si todo eso tenía algo que ver con la siguiente palabra: desconfianza. "Yo soy muy desconfiado. El concurso aquí me ha hecho que tengo que confiar de la gente", cuenta. Laura Madrueño ha querido saber los motivos de por qué es tan desconfiado: "En mi vida he pasado muchas cosas que me han hecho así. Yo tengo solamente un amigo. Puedo escribir un libro de mi vida… Yo no conozco a mi padre, por ejemplo. He pasado muchas cosas. La gente que he tenido alrededor me ha hecho cosas que no se perdonan. Yo soy muy leal", ha respondido.

El concursante ha aprovechado para pedir perdón a su madre

Llegaba el turno de dar el siguiente paso hacia la palabra "rencor". "No tengo rencor. Hablando de mi padre, he tenido rencor, porque me dejó solo con mi madre. Cuando era pequeño estaba muy cabreado, he tenido rencor, pero ahora ya no tengo más", ha dicho. Era el turno de hacer frente al último escalón: "perdón". "Yo soy creyente, yo creo en Dios. Tienes que perdonar siempre". La presentadora le daba la oportunidad de pedir perdón a alguien si así lo necesitaba: "Pido perdón a mi madre. Muchos años, algún tiempo, no he estado presente. Nunca sabes qué va a pasar mañana. Fue lo que pasó con mi primo y con mi tía, pasé poco tiempo con ellos. Murieron de covid en Ucrania. En una semana perdí a mi primo de 29 años y a la semana siguiente a mi tía. Quiero hacer de todo para estar siempre con mi familia".