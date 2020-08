Hace tan solo unos días sorprendía la noticia de la ruptura entre Luján Argüelles y Carlos Sánchez tras siete años de relación. Esto trunca los sueños de la presentadora.

Han sido varias las ocasiones en las que Luján Argüelles ha tenido que desmentir que pasaba por el altar con el empresario Carlos Sánchez, uno de sus sueños. A pesar de que no llegaron a casarse, Luján y Carlos mantuvieron una bonita relación que duró siete años y fruto de la misma nació su única hija en común, Miranda, de cinco años. Han sido varias las ocasiones en las que la pareja se envolvía en rumores de boda, unos rumores que finalmente no se llevaron a cabo y que con el anuncio de su ruptura ya no se producirán. Para la presentadora se trunca, de momento, el sueño de pasar por el altar con el que fuera el amor de su vida.

Luján y Carlos se separan tras siete años de relación

Concretamente en 2014, salieron los rumores de que Luján pasaría por el altar. Esto ocurrió incluso antes de que llegara a sus vidas la pequeña Miranda, lo único que ahora les une. A pesar de los rumores de casarse, fue la propia asturiana quien se encargó en desmentir la noticia. Lo hizo en una de sus apariciones públicas por aquel entonces a la que acudió para presentar la IV edición de los Premios Internacionales de la Fundación Puentes del Mundo a la Responsabilidad Social: «No me caso. Y en cuanto a lo del compromiso, sí, es cierto. Estoy comprometida con Carlos desde hace año y medio, que es el tiempo que llevamos saliendo juntos”.

A pesar de desmentir que pasaba, de momento, por el altar, sí que aseguró que estaba comprometida y su intención de hacerlo alguna vez. Posteriormente se quedó embarazada de su única hija, Miranda, fruto de esta relación y volvieron a surgir los rumores de boda, aunque la presentadora prefería esperar a que la pequeña fuera más mayor y disfrutara de ese día tan especial para sus padres. Durante este tiempo, Luján Argüelles aseguró que ella no tendría ningún problema en anunciar su compromiso en el caso de que así fuera: «Si me casara, lo desvelaría sin problema alguno, aunque lo que no diría ni el lugar ni la fecha para evitar jaleos en un día tan especial”, aseguraba. Ahora, su boda con Carlos Sánchez, ya no se celebrará.

Se truncó su sueño de pasar por el altar con Carlos

A pesar de que ellos se conocieron cuando la presentadora tan solo tenía 24 años, no fue hasta 2012 cuando su relación se consolidó: «Siempre hemos tenido relación pero fue hace casi cinco años cuando empezamos a vernos con más asiduidad», desveló a este medio en el año 2017. Luján siempre ha tenido palabras de cariño para Carlos. En la mencionada entrevista lo describía de la siguiente manera: «Es un hombre con muy buen rollo, muy buena energía. Siempre sonríe y es muy positivo».

Tal y como hemos dicho anteriormente, desde que comenzara su relación con Carlos Sánchez sonaron los rumores de campanadas de boda, algo que finalmente no se llevó a cabo. Pero cabe recordar que Luján estuvo casada previamente con Benjamín de la Fuente, de quien se separó tres años después de darse el ‘sí, quiero’.