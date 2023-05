Sin palabras. Así se han quedado los seguidores de Jota Peleteiro y su novia Miriam, pues solo unos meses después de comenzar su relación han anunciado su boda. Ha sido ella la que se ha fotografiado dentro del coche mostrando un impresionante anillo de compromiso, imagen en la que etiqueta al ex de Jessica Bueno. "Yo dije sí", escribe Miriam en su red social. Minutos más tarde era el empresario el siguiente en repostear esta publicación de Instagram, un paso al frente que nadie se esperaba y que ni siquiera su entorno imaginaba, pues solo han pasado seis meses desde que revelara que él y Jessica Bueno habían roto para siempre. Si bien su relación tampoco ha sido un camino de rosas, pues en el mes de marzo Miriam y él sufrieron una fuerte crisis, ahora todo ha cambiado para ellos. Tienen previsto darse el 'sí, quiero', eso sí, los detalles de su enlace todavía son una incógnita.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Jota Peleteiro confirmó que él y Jessica Bueno estaban en trámites de separación. Su matrimonio saltó por los aires tras 9 años juntos y dos hijos en común, momento en el que apareció el nombre de Miriam y en el que se supo que se habían conocido en Ibiza. Entonces se dijo que podía existir algo entre ellos, aunque él negó que hubiera sucedido algo cuando estaba casado. Miriam decidió dejar todo en la isla y empezar de cero en Bilbao, donde se mudó junto a su hija y donde comenzó a trabajar mano a mano con el que, a día de hoy, es su futuro marido.

Ahora ha decidido "hincar rodilla" y pedir matrimonio a su pareja, dándole igual las críticas y los tiempos entre ellos. Miriam, por su parte, no puede estar más feliz tras esta petición de compromiso, tal y como se puede ver en la imagen que ella ha compartido. En esta instantánea se puede apreciar un solitario de diamantes, una pieza muy especial que en su parte central tiene uno más grande y que a ella no le ha podido gustar más. A pesar de que Jessica todavía no se ha pronunciado, nadie duda del impacto que la noticia habrá provocado en ella. Aunque la modelo sevillana también ha rehecho su vida y ha iniciado una bonita historia de amor con Pablo Marqués, cabe recordar lo dolorosísima que fue su separación con Jota.

Recientemente se descubrió el otro paso que Jota Peleteiro había dado. El que fuera futbolista había puesto a la venta su impresionante casa en Bilbao, un inmueble de estilo vanguardista con cuatro habitaciones, dos vestidores, sauna y piscina y que, además, tiene casi 3.000 metros cuadrados de jardín. Actualmente pide por él casi 3 millones de euros, cifra nada desdeñable y que le puede servir para comprarse un nuevo hogar junto a su pareja.