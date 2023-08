El sueldazo que Luis Rubiales seguirá ganando tras no dimitir de su cargo

Luis Rubiales y su posible dimisión han estado en boca de todos desde que diera el famoso beso a Jenni Hermoso. Son muchos los que han exigido que diera un paso al frente, sin embargo, él ha decidido esperar hasta el último momento. Este viernes 25 de agosto, cinco días después de que la Selección Española de Fútbol Femenino ganara el Mundial, ha anunciado que no dimitirá como Presidente de la Federación Española de Fútbol, por lo que no dejará de ganar un imponente sueldo. Hablamos de una cifra que le habría permitido un altísimo nivel de vida, pero ¿cuánto es exactamente lo que seguirá ganando en este cargo? "No voy a dimitir", repetía sin cesar.

La cifra que Luis Rubiales se embolsa cada mes

El salario de Rubiales este año corresponde a una cifra a 675.761 euros brutos para este 2023, lo que se traduce en más de 370.000 euros netos para él. Estos números suponen que Luis Rubiales gane más de 30.000 euros mensuales, cifra aprobada por la Asamblea General de la RFEF el 30 de mayo de 2022. Pero esto no es todo, ni mucho menos. Este cargo le permite también recibir una ayuda para la vivienda, la cual le ha pagado la Federación y cuyo pago se fijaba en, además, 3.000 euros brutos al mes. Esta cantidad seguirá recibiéndola en el caso de que no sea inhabilitado o suspendido, algo que quién sabe cuándo y cómo podrá llegar, pues de momento Luis Rubiales se aferra al cargo. "Lucharé hasta el final", concretaba.

Luis Rubiales ocupa otros cargos en el mundo del fútbol como vicepresidente de la UEFA, el cual le permite sumar a la cantidad anteriormente mencionada 250.000 euros brutos anuales. Por tanto, el granadino sumando todos los sueldos que percibe gana cada año cerca del millón de euros brutos, cifra que por supuesto no todo el mundo gana. Ni muchísimo menos. Polémico o no, Luis Rubiales seguirá ganando de momento un elevado salario al no dimitir, a pesar de las críticas y de las presiones que él dice haber recibido.

Si hubiera dado ese paso, Luis Rubiales dejaría de ganar una importantísima cantidad, la cual te hemos detallado en este artículo. Él, por su parte, en la Asamblea de la Federación, trataba de justificar su actitud ante Jenni Hermoso, asegurando que todo había sido consentido y que estaba extrañado por la actitud de la deportista, pues en un principio habría restado importancia a lo sucedido. "Más un pico que un beso. Quien vea el vídeo que ante 80.000 personas allí, entre ellas mis hijas. El deseo que podía tener es el mismo que podía dar a mis hijas. No hay deseo ni posición de dominio. Hay quien está rindiendo al falso feminismo que es una gran lacra en este país", apuntaba. "Le pregunté ¿un piquito? y me dijo vale", añadía.