William Levy es uno de los hombres más deseados de nuestro país (y gran parte del mundo) por su papel en ‘Café con aroma de mujer’, que se puede ver en la plataforma Netflix y gracias a la cual ha logrado fama mundial. El actor se encuentra en España por un asunto de trabajo y son muchas las personas que ansían estar junto al actor. Sin embargo, Susanna Griso se ha convertido en la afortunada que ha podido disfrutar de una agradable velada con el cubano que ha despertado las envidias de todas las mujeres. La presentadora de ‘Espejo Público’ ha compartido diferentes fotografías donde demuestra la excelente relación que mantienen y lo bien que se lo han pasado juntos. Risas, charlas, confidencias… una reunión que ha levantado la pelusilla de millones de mujeres (y también hombres).

Susanna Griso ha querido aprovechar para darle envidia, sobre todo, a una de sus amigas y compañeras, Mercedes Milá. «Me temo mucho que @mercedesmila no me va a perdonar esta comida con @willevy», escribía junto a una batería de fotografías en las que demostraba la complicidad entre ellos. La periodista le respondía: «¡Jamás te perdonaré Susanita mona! Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal .He enfermado que lo sepas. 😂», decía entre bromas.

Susanna Griso ha despertado las envidias de todas las mujeres

Pero no ha sido la única famosa que ha querido responder a estas imágenes, que se han vuelto virales a través de las redes sociales. Sin ir más lejos, Carmen Lomana le decía: «Ni yo tampoco», haciendo referencia a que la socialité nunca perdonará esta cita entre el actor y la presentadora. Pero como hemos dicho antes, no solo las mujeres tienen envidia sana (o no) de Susanna Griso, también los hombres. El cantante Omar Montes, que también ha mantenido una muy buena relación con Griso, ha respondido a estas fotografías: «Pensaba que lo nuestro iba en serio. Me has fallado 🥺🥺», decía con mucho humor.

El nombre de William Levy suena con fuerza. Además de convertirse en el actor de la serie que se ha puesto en el número 1 de la plataforma de pago, también ha protagonizado la nueva campaña de la nueva colección primavera/verano de Emidio Tucci, la marca propia de El Corte Inglés. Bajo el lema «Soy Emidio Tucci» se presentan las prendas destinadas a vestir el armario estival del hombre moderno en todas las ocasiones. Aunque ahora es uno de los hombres más famosos del mundo, no siempre ha sido así.

El actor ha hablado en diferentes ocasiones de las dificultades a las que tuvo que hacer frente en su Cuba natal. Con apenas nueve años pasó hambre. «Claro que he pasado hambre… Te dan un pan al día por persona. No puedes comprar más pan. Te dan un cuarto de pollo por personal al mes. No puedes comprar más pollo. No puedes comprar comida aunque tengas dinero. Te dan comida por raciones porque todo el mundo es igual. Es un comunismo. Así vivíamos y era difícil, pero uno lograba buscar la felicidad en medio de todo esto», ha contado.