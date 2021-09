La hija de Paz Padilla ha querido darle varias sorpresas a su novio, Iván, pero una de ellas no ha salido tal y como ella esperaba. Anna Ferrer muestra la conversación que ha tenido con su chico, en la que le hacía saber que no se encontraba en casa.

La ‘influencer’ ha compartido la conversación de WhatsApp que ha mantenido con su chico, en la que le avisa que van a llamar al timbre. Era ella la que lo iba a hacer. La respuesta de Iván la ha dejado plantada, porque no se encontraba en casa en ese momento. Iván le explica que está en una conocida tienda de muebles.

Anna Ferrer reacciona de la manera más divertida, consciente de que esperaba que le saliera la sorpresa de otra forma. No ha dudado en poner la conversación junto a un mensaje que analiza lo que acababa de pasar: «La realidad es que he querido ser mona y me ha salido regu», dice entre risas.

Anna Ferrer Padilla se lleva un chasco al intentar darle una sorpresa a su novio

Unos minutos antes de anunciar que la sorpresa que quería darle a su chico no había salido bien, Anna Ferrer compartía orgullosa que el día era de mimos para Iván. Este, de hecho, ha mostrado que su chica le ha mandado la merienda: «Llego a casa y me está esperando la merienda que me ha enviado Anna», escribe. Además, añade a la imagen de este increíble detallazo un «jo» junto a un corazón. La ‘influencer’ añadía al Stories que hoy tocaba mimitos para su novio.

La primera sorpresa sí ha salido bien: le envía la merienda a casa

Anna Ferrer y su chico están inmersos ya en la rutina. Ha sido un verano increíble y ahora toca volver al trabajo. La joven ha pasado mucho tiempo en Zahara de los Atunes, Cádiz, junto a su madre, Paz Padilla. Han disfrutado de sus respectivas compañías en la que es su segunda casa. De hecho, siempre que pueden viajan hasta allí, incluso en invierno. Allí, madre e hija desconectan de la rutina diaria con sus familia y amigos que están instalados allí todo el año. Muchas veces les acompaña el inseparable amigo de la presentadora de televisión, Xoan Viqueira, ex de David Valldeperas. La actriz y humorista deja constancia de cómo está disfrutando compartiendo diferentes fotografías, la mayoría de ellas acompañada por su hija.

Anna Ferrer ha sido el mejor apoyo de su madre en los momentos más complicados

«Qué ganas tenía de estar aquí juntitas», decía hace unos días Paz Padilla junto a una publicación con imágenes de ambas. «Cada minuto con ella es un regalo impagable!!! Lo mejor de esta vida es poder entenderla, divertirnos juntas, ser confidentes y amarnos por encima de todas las leyes del universo @annafpadilla te quieroooo», destacaba. Ana ha sido el mejor apoyo para Paz Padilla en el último año, tras la pérdida de su marido. También era su inseparable cuando la presentadora y humorista dio positivo en coronavirus y tuvo que ser incluso ingresada en el hospital. Su hija demostró una gran fortaleza en estos momentos tan complicados y juntas salen adelante pese a las adversidades que se encuentren en el camino.