Genoveva Casanova reaparece: su sorprendente regreso a la vida pública

Desde principios del pasado mes de noviembre Genoveva Casanova había "desaparecido" del mapa. Después de que saliera a la luz su especial "amistad" con el príncipe Federico y se convirtiera en el centro del foco mediático, decidió viajar al País Vasco, donde encontró el mejor refugio hasta que pasara la "tormenta" mediática. Sin embargo, hace unos días regresaba a Madrid para pasar la Navidad en familia. Y, según ha asegurado su entorno a la revista SEMANA, Genoveva Casanova quiere pasar página. "Está cansada de estar escondida. Se le está haciendo bola... Al final no hace vida normal desde principios de noviembre", explican a este medio. Y, de hecho, la mexicana ya ha dado el primer paso. Este viernes ha compartido en sus redes sociales una sorprendente publicación en la que anuncia su regreso a la televisión.

Genoveva Casanova ha compartido en sus stories de Instagram un avance de la entrevista que ofreció hace un tiempo al programa 'Plano general', que se emite este viernes en La 2. Ha sido el director del espacio, Jenaro Castro Muiña, el que ha compartido algunos momentos de sus sinceras y jugosas declaraciones, en Instagram. Y la mexicana, demostrando que está pendiente de lo que se publica sobre ella, no ha dudado en repostear la publicación en sus redes.

Genoveva Casanova: "El sexo no está sobrevalorado"

Una entrevista en la que Genoveva responde con sinceridad a cuestiones tan personales como si se considera una mujer seductora, si prefiere estar enamorada o mantener una amistad; o cuál considera que ha sido la mayor derrota de su vida, a lo que la que fuese condesa de Salvatierra responde que fue su "divorcio de Cayetano Martínez de Irujo".

"El lado más personal e íntimo de una mujer que siente profundo", escribe el director de 'Plano general' para anunciar la entrevista de la socialité. En el avance, podemos comprobar cómo Genoveva se define a sí misma como una mujer "que cree en el amor y ama España... Una persona que creo mucho en sanar heridas, no en abrirlas. Soy una persona que cree mucho en las reconciliaciones", afirma, antes de asegurar que la "seducción no tiene género" y el "sexo no está sobrevalorado".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jenaro Castro Muiña ( @jenarocastromuina)



A continuación, después de meditar su respuesta, la mexicana no se decide a escoger entre el amor y la amistad como su estado ideal, aclarando que para ella "la amistad es un tipo de amor". Muy sincera, ante la pregunta de si se considera una mujer seductora, Genoveva Casanova confiesa que "me gusta arreglarme y me gusta gustar", antes de definir en una palabra al hombre como "misterio", la guerra como "sufrimiento", la paz como "alegría" y la libertad como "felicidad".

La entrevista, que se grabó en la Casa de México en España, donde Genoveva hace de guía cultural en la exposición de la icónica pintora mejicana Frida Kahlo, supone el regreso a la televisión de la mexicana quien, hasta el momento, había decidido permanecer alejada de la vida pública, apoyándose en su círculo más íntimo de amigos, sus hijos y su ex marido, Cayetano Martínez de Irujo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jenaro Castro Muiña ( @jenarocastromuina)

"Estoy destrozada", aseguró nada más salir a la luz las imágenes con el príncipe Federico paseando por las calles de Madrid. Casi dos meses después, Genoveva desea ir recuperando la normalidad, que no será tarea fácil, pero cree que ha llegado el momento... "Salir a hacer recados, pasear a sus mascotas...Está deseando hacerlo, aunque eso implique enfrentarse a las cámaras. Al final tarde o temprano tocará hacerlo", afirman fuentes cercanas a SEMANA.