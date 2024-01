La sorprendente reacción de Carmen Otte a la entrevista de Juan Ortega

La entrevista de Juan Ortega este pasado miércoles en 'Herrera en Cope' sigue dando mucho que hablar. El torero rompía su silencio tras cancelar su boda con Carmen Otte horas antes de celebrarse en Jerez de la Frontera, Cádiz, el pasado 2 de diciembre. Juan no dudaba en explicar detalles desconocidos, hasta ahora, sobre qué le llevó a tomar la decisión de no reunirse con su chica en el altar: "Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho, teníamos una relación muy buena, pero venía arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver", reconocía el torero.

Ha sido una entrevista de lo más impactante, en la que Juan Ortega ha hablado maravillas de Carmen Otte, que ha preferido mantenerse al margen. De hecho, ha vuelto ya a su trabajo en un hospital de Sevilla tras unas semanas de desconexión. "Solo puedo hablar bien de Carmen, es una mujer extraordinaria, de 10, me ha hecho crecer como persona, como torero, siempre me ha apoyado, ella y su familia. Me han tratado como un hijo", ha declarado sobre la cardióloga.

Juan Ortega habla maravillas de Carmen Otte tras plantarla el día de su boda

Pero, ¿qué piensa Carmen de todo el revuelo que se ha formado en torno a la entrevista que ha ofrecido el que fuera su prometido? La joven ha estado pendiente de las palabras de Juan Ortega, no le ha pillado de sorpresa que haya dado este paso, pero para ella no significa nada: "No le vale de nada", ha declarado Leticia Requejo en 'TardeAR'. Esta es la primera reacción de Carmen Otte, que no quiere saber nada de Juan en estos momentos en los que todavía intenta superar que le dejara plantada a pocas horas de celebrarse su boda.

De hecho, la periodista ha asegurado que a pesar de que ha habido intentos por parte de Juan de ponerse en contacto con ella, Carmen no quiere saber nada de él. "Están muy bien las disculpas públicas, ser elegante y no entrar en ciertos terrenos, pero no le vale", explica Leticia. Juan Ortega no tenía muy claro si dar el paso de romper su silencio, pero como asegura la misma, finalmente no habría hecho "ante la propuesta de su mano derecha".

A Carmen Otte no le vale de nada la entrevista del torero

Carmen Otte sigue centrada en su vida. La joven ha retomado su rutina después de lo ocurrido con Juan Ortega mientras él ha hablado sin tapujos. Después de unos días de desconexión, muy necesarios, la joven se incorporó a su puesto de trabajo en un hospital de Sevilla, donde precisamente vivía con el torero en un piso de alquiler. Tras saltar al foco mediático su no-boda con Juan Ortega, la cardióloga no se cogía la baja y prefería tomarse unos días libres que tenía. Ya después de descansar, ha vuelto al trabajo con toda la energía después de haber pasado unas semanas muy complicadas. De hecho, han sido unas Navidades difíciles para ella, ya que eran las primeras fiestas que pasaban separados tras la cancelación de la boda.

