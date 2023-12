Fran Rivera ha concedido, sin duda, su entrevista más sincera en televisión. El diestro se ha sentado en directo en el plató ¡De Viernes!' donde ha querido aclarar algunas de las polémicas que han surgido a raíz de sus declaraciones la pasada semana. Entre ellas, se ha defendido de las acusaciones de María Patiño quien afirmó que Fran había hablado mal de su ex mujer, Eugenia Martínez de Irujo, ante el juez para conseguir la custodia de su hija Cayetana, tras su separación.

Haciendo un repaso a su vida, Francisco Rivera Ordónez recordaba cómo fue su boda con Eugenia Martínez de Irujo y el infierno que fue para él su separación. Apenas cuatro años después de su sonada boda, Fran y Eugenia se separaban, en el 2002. "Fueron dos años terribles. Se me despellejó como padre", confesó el diestro, la pasada semana en '¡De Viernes!.

Fran Rivera desmiente a María Patiño

Unas durísimas declaraciones que hace unos días ponía en duda María Patiño. La presentadora de 'Socialité', quiso defender a Eugenia Martínez de Irujo en lo relacionado con la polémica separación de la ex pareja. Y explicó en su programa que Fran Rivera llegó a hablar mal de Eugenia delante de un juez para conseguir la custodia de su hija Cayetana.

Tras escuchar estas acusaciones, Fran Rivera se ha mostrado muy contundente. Y, para sorpresa de los colaboradores, ha revelado que, según el torero, la presentadora habría intentado ligar con él: "Mira quién lo dice, una mujer que me dejaba notitas en el parabrisas diciéndome que era María Patiño y que quería quedar conmigo, partiendo de esa base esta mujer es poco creíble".

Aunque sí es cierto que la separación de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, en 2002, fue una auténtica batalla en los tribunales, el torero afirma nunca fue su intención llegar tan lejos. Y que lo único que quería era tener la oportunidad de vivir con su única hija Cayetana, que entonces tenía 12 años.

Fran Rivera: "Me agarré al amor de mi hija"

"Es totalmente falso que yo pidiera la custodia de mi hija porque yo considerase que era mala madre o inestable. Yo lo que siempre he dicho es que mi hija me pidió vivir conmigo (...) Cayetana y yo tenemos una relación muy fuerte y muy especial. Y yo le debo mucho a mi hija Cayetana porque ella fue la que me salvó en un momento muy malo de mi vida, cuando murió mi madre, ir a la plaza era un horror... Estuve a punto de retirarme, estuve en un psicólogo, lo pasé fatal", ha confesado Francisco.

Y fue, gracias a su hija Cayetana, que encontró las fueras para seguir adelante: "Me agarré al amor de mi hija y eso fue lo que me hizo tirar para arriba... Y ella era mi ilusión de vivir", añadía.