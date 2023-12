El sorprendente cambio de 'look' de Alejandra Rubio en directo

Año nuevo, vida nueva. Esto es lo que ha pensado Alejandra Rubio con su sorprendente cambio de look. La colaboradora de 'Fiesta' se ha atrevido a cortarse su larga melena ¡en directo! Casi sin pensarlo, la hija de Terelu Campos ha decidido que era un buen momento para un corte de pelo y le ha dicho adiós a sus largas ondas rubias esta tarde de domingo en el programa de Emma García.

Alejandra Rubio se atreve con un radical cambio de 'look'

Uno de los invitados estrella de esta tarde ha sido el peluquero que arrasa en TikTok con sus cambios de look, Víctor del Valle. Este sevillano ha querido mostrar en directo sus habilidades como estilista, por lo que le ha pedido a una voluntaria que se prestase como modelo para un radical cambio de look. Una de las redactoras del programa, morena, con una larga cabellera, se ha atrevido a pasar por las manos del peluquero pero, lo que nadie se esperaba es que Alejandra Rubio también.

Casi de improvisto, la nieta de María Teresa Campos ha pedido ponerse en manos de Víctor del Valle para empezar el año con una nueva imagen. "No sé si me estoy arrepintiendo", ha bromeado antes de que el peluquero cortase para siempre su largo pelo. "No te preocupes, estás en buenas manos, pero ¿qué te ha pasado para que decidas esto?", le ha preguntado Emma García de lo más preocupada. "La vida, porque necesito un cambio Emma", ha sentenciado.

La colaboradora de 'Fiesta' se ha hecho un corte por la clavícula

Así que manos a la obra. Según sus facciones y el estilo de peinado que suele llevar la joven, el estilista ha optado por hacerle un "clavi-cut", es decir, un corte por las clavículas. Dicho y hecho: le ha separado el pelo en dos mitades y le ha hecho un corte recto que, a juzgar por la reacción de la colaboradora, le ha quedado divinamente. "Adiós pelo largo", se ha despedido Rubio.

Cuando finalmente ha visto el resultado, no ha podido evitar sonreír de lo mucho que le ha gustado. "Estás guapísima", le ha dicho Amor Romeira, a lo que se le ha sumado Emma García: "Imagino que ahora le tendrás que retocar un poco, pero así ya estás monísima". "Parezco una niña buena", ha reconocido Alejandra Rubio. Víctor ha explicado que, aunque había que retocar un poco el look, esta nueva imagen sienta fenomenal a Alejandra porque "le rellena más la cara y está más guapa".

Es por eso que, ahora que se ha atrevido con este corte, también se pondrá en manos del estilista que triunfa en internet para cortarse el flequillo. "Le vamos a dar un look ligeramente festivalero, que yo creo que es lo que ella necesita", ha reconocido. Una nueva imagen para esta nueva etapa en la vida de Alejandra Rubio, que está centrada en su faceta de colaboradora en 'Así es la vida' y 'Fiesta', siguiendo el legado de su madre. Bien son sabidos los diferentes estilismos de la joven, que ha pasado de ser completamente rubia a morena con flequillo.