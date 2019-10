Durante su visita a ‘Aquellos maravillosos años’, le programa presentado por Toñi Moreno, Rosa López dejó a todo el mundo con la boca abierta al desvelar la peor cara del mundo de la música. Según contó la granadina, poco antes de un concierto le pusieron una inyección y «a raíz de eso tuve un quiste provocado por el esfuerzo que hice en tres días”, confesaba. Este lunes, una de las cantantes más famosas de la historia del concurso, Soraya Arnelas, se ha pronunciado sobre las polémicas declaraciones de su compañera de profesión.

«Sí que lo he visto, algunas imágenes a través de YouTube y me da mucha pena porque Rosa es una bellísima persona. Pero bueno, si eso es lo que ella ha vivido en primera persona… La verdad es que yo no lo sabía», ha comenzado diciendo.



Si bien ella no pasó por nada similar, Soraya la ha apoyado asegundando que «OT es estresante porque tiene una demanda del publico fuerte y el mercado viene pisando muy fuerte. Pero lo de quedarse sin voz y eso sí que lo sabía, ella tuvo una operación de cuerdas vocales hace muchos años y perdió la voz. Es una pena».

Además, ha aprovechado para aplaudir su gesto ya que cree que «está bien que lo comparta y se sepa realmente lo que pasa en la industria de la música. La gente se piensa que es una maravilla y todo va bien. Y no. Hay que luchar mucho y a veces se pierde la voz, la salud, la cabeza… se pierde todo».

Por suerte, Soraya está en un punto de su vida en el que todo le sonríe, aunque no siempre ha sido así. «Sí he confesado alguna vez que llegué a perder la sonrisa, pero gracias a mi hija actualmente tengo un ritmo mucho más tranquilo y estoy disfrutando mucho mas de mi profesión de mi vida. Pero en la música, cuando quiere jugar en primera división tienes que darlo todo y es muy complicado«.