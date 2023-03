Santa Cruz de Tenerife se ha vuelto a vestir de gala para acoger la vigesimoséptima edición de los Premios Dial. Fue una noche

mágica en la que los cantantes más importantes de nuestro país se dieron cita para celebrar la música y contarnos sus proyectos para este año. Alaska, Lorena Gómez y Luz Casal, entre otros, desfilaron por la alfombra antes de disfrutar de la gala, conducida magistralmente por Edurne, donde se entregaron premios a artistas tan destacados como Carlos Baute, Pablo Alborán, Fangoria, Dani Martín o Sebastián Yatra, que no quiso dar detalles sobre su relación con Aitana. Mucho más accesible y abierta se mostró Soraya Arnelas, quien nos habló de su boda que tendrá lugar este año.

”¡Sí! Este año me caso. Tuve que cancelar mi boda hace dos años y ya me tocaba. Once años viviendo en pecado con mi pareja (risas). Va a ser una boda muy glamurosa, porque es de noche, y mi traje será llamativo, pero no como la gente se espera. Y es que esperan de un artista algo como muy rimbombante y este será todo lo contrario. Iré muy elegante”, nos aseguró. Soraya confiesa que no le importa que surja polémica por el tema de a quién ha invitado o no: “A mí eso me da igual. Yo al que he tenido que invitar ya lo sabe. Me conocéis perfectamente y no hago cosas en donde no esté mi corazón puesto. Yo no invito por compromiso a nadie y quien tenga que estar estará”.

La artista también nos habló sobre la canción tan especial que acaba de sacar junto a su hija Manuela. “Estoy viviendo un momento bonito y esta canción expresa justamente cómo estoy viviendo. Mi hija es la gran protagonista. Para ella es un juego y quiero aclarar que no está trabajando, está disfrutando y pasándoselo bien. Me encanta compartir y crear momentos con mi hija y que el día de mañana, se vea con su mamá. Y, ante todo, normalizar las cosas. Me gusta que Manuela cuando me vea arreglada para trabajar o en un escenario, sepa que las cosas cuestan y que hay que trabajar. En definitiva, que nadie te regala nada”, afirma.

El bonito videoclip que protagonizan madre e hija

El videoclip que acompaña a su nuevo tema está "lleno de historias personales donde abundan los detalles y señales de afecto". Soraya cuenta con la participación especial de Manuela De Gracia, su hija. La pequeña no solo aparece bailando en el clip. Al final del mismo se puede ver cómo madre e hija cantan juntas a capella el estribillo de la canción. La nueva canción de Soraya, 'La cita', lanza un mensaje positivo e invita, como dice su título, a tener una cita con la vida, a celebrarla. Qué mejor manera de ilustrar este mensaje que del lado de su hija mayor. En palabras de Soraya, ha sido una experiencia estupenda: "Nos juntamos mi equipo de composición y yo con un claro propósito, animar a todos los que escuchen este tema a brindar una mano amiga a todas esas personas que no pasan un buen momento, acompañar en los sueños de los que queremos haciéndoles más felices y ser más solidarios en nuestras relaciones cotidianas“ .