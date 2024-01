Soraya Arnelas reaparece tras perder a su bebé y anuncia una significativa decisión

Soraya Arnelas (41 años) está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida tras perder a su tercer hijo. A pesar de que ha optado por permanecer unos días alejada de la vida pública para desconectar, poco a poco va retomando su rutina. Ella misma ha querido desvelar cómo se encuentra, días después de anunciar la noticia más triste de su vida. Y lo ha hecho dejando claro que sigue en el proceso de cura.

Y para que esa cura se produzca están siendo claves los apoyos y mensajes de cariño que está recibiendo Soraya Arnelas durante estos días: "Es increíble la cantidad de historias que leído estos días de familias que han pasado por lo mismo que nosotros, he leído miles de mensajes de mujeres que han querido compartir un trocito de sus vidas conmigo, y me he dado cuenta, desgraciadamente que esto pasa muchisimo más de lo que la gente se piensa. Se habla poco de ello porque es un tema muy privado y muy doloroso pero está bien compartirlo y por supuesto es bueno hablarlo, lo cual acelera el proceso de cura. Así es que muchísimas gracias a todas las que habéis compartido conmigo estos días. He recibido vuestros abrazos.❤️", ha empezado explicando la cantante en su reaparición.

Soraya está preparando una gira tras perder a su bebé

Están siendo unos días complicados, en los que se hace muy complicado no pensar en lo ocurrido. Eso ha llevado a Soraya a refugiarse en el trabajo. Tanto es así que ya está centrada en sacar nueva música e incluso en iniciar una gira que en principio no iba a producirse. Pero cree que ahora es el mejor momento para hacerlo: "Aunque estoy un poco ausente en redes, en estos días estoy muy activa trabajando en nuevas canciones y nuevas composiciones. Una gira que inicialmente no se iba a hacer, pero que ahora estamos preparando con muchas más ganas si cabe y además actuaciones y conciertos próximos que os iré anunciando", ha continuado diciendo la cantante.

Esto es una decisión muy significativa. Y es que Soraya no tenía pensado en un principio enmarcarse en un gira por España, pero parece que el duro golpe que ha recibido le ha llevado a tomar la decisión de hacerlo. Y es que no hay nada como refugiarse en la pasión que tiene ella por la música para sobrellevar lo que le ha ocurrido. Eso no solo le mantendrá la cabeza ocupada, también le permitirá reunirse con sus seguidores y fans más fieles y sentir su cariño.

Porque Soraya Arnelas se siente fuerte y mucha culpa de eso la tienen las personas que la han apoyado: "Quiero agradecer a todas las personas que nos paran por la calle para mandarnos mensajes de ánimo, no nos molestáis, nos agrada muchísimo que no sintáis como si fuéramos de vuestra familia y apreciamos el cariño con el que nos tratáis siempre a mis hijas a mi marido y a mí. Poco a poco, voy retomando mis actividades cotidianas, dándole el tiempo que se necesita a cada cosa , pero sin perder comba, como se suele decir. Os mando un abrazo infinito a todos ❤️", termina diciendo en esta reaparición.

La cantante ha recibido el golpe más duro de su vida

Hace unos días, Soraya anunciaba con tristeza que había perdido a su bebé después de haber compartido con SEMANA en exclusiva que estaba esperando su tercer hijo. Lo hizo a través de una publicación de lo más emotiva en forma de comunicado: "Desgraciadamente perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas. Han sido momentos tristes, teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa, pero a veces los planes no están en las manos de uno. Hemos dejado que pasara un tiempo para poder escribir estas líneas desde la calma, desde la razón y desde el amor, sin rabia de por medio. Esta experiencia nos ha dejado una de las lecciones más importantes que la vida te puede dar: VALORAR LO QUE UNO TIENE Y DISFRUTAR DE ELLO CADA DÍA", dijo con tristeza. Desde SEMANA le seguimos deseando lo mejor en estos momentos tan delicados.