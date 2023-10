Soraya ha estallado. Y no es para menos. Desde hace unos días está recibiendo un aluvión comentarios en redes sociales sobre su transformación física. La cantante, que vive en una eterna luna de miel desde su boda con Miguel ángel Herrera, ha dicho basta a los 'haters' que solo acuden a su cuenta de Instagram a señalarla por su aspecto. Y, en especial, su pelo. Esta vez, ha tomado la delantera y sin pelos en la lengua ha lanzado un poderoso mensaje en el que se afianza frente a las críticas. "Cuando una mujer muestra su belleza es una creída", ha escrito.

Soraya: "Cuando una mujer muestra su fuerza es una prepotente"

Con esta impresionante foto que te compartimos sobre estas líneas, Soraya ha salido en su defensa sin medias tintas. "En estos días estoy aprovechando a jugar con esa melena que me he trabajado durante años y que siempre fue mi sueño. LITERAL, he soñado muchas veces que tenía el pelo largo. Bueno, pues ahora que puedo disfrutar de ella, me encuentro que muchas personas me atacan por mostrar una imagen diferente. Una más sexy y que puede parecer más segura", ha comenzado diciendo.

La extremeña lleva cerca de dos décadas subida a los escenarios. Saltó a la fama en la edición de 2005 de 'Operación Triunfo' y, desde entonces, tiene siete discos de estudio en su haber. La exposición pública es parte de su trabajo y, como ella misma reconoce, está acostumbrada a lidiar con las críticas. Sin embargo, no por ello va a permitir que nadie le mine la autoestima. "Cuando una mujer muestra su fuerza es una prepotente. Te conviertes en una amenaza para un montón de almas que andan bajas de energía. Pero te conviertes en un referente para los que son como tú ", ha continuado.

La extriunfito, que se casó con Miguel Ángel Herrera tras 11 años de relación, demuestra con sus palabras que no está dispuesta a que nadie le diga como tiene que verse. Menos a estas alturas del partido, después de tantos años trabajando en ella misma y, de paso, en su salud mental. "Gracias a esa conversación que tengo conmigo misma, a la autoestima y la cantidad de herramientas que he ido adquiriendo a lo largo de los años... Gracias a experiencias que he tenido que vivir, tengo la capacidad de no me afecte prácticamente nada y de ver con distancia esos comportamientos, entendiendo que es lo que sienten esas personas que lanzan los dardos", ha concluido.

Su poderoso mensaje no ha pasado por alto para otros rostros conocidos de la crónica social que se han identificados con el discurso de Soraya. "Mi madre me dijo, con unos seis años delante se un espejo, que la imagen que veía en él me tenía que gustar a mí y tenía que aceptarla yo", le ha mandado Esther Arroyo. "Esa gente que te critica te pediría un 'selfie' si se encontrara contigo por la calle. No les des poder sintiéndote mal. Que no roben un segundo de tu vida", añadía Carme Chaparro.