La cantante ha presentado su nueva marca de ropa, «Chochete», y se ha sincerado con SEMANA tras la cancelación de su boda con su novio, Miguel.

Soraya Arnelas ha sabido aprovechar todo el tiempo que la pandemia la mantuvo alejada de su trabajo. Aunque, es cierto, que durante el confinamiento sacó su último álbum de estudio. Ha sido ahora cuando la artista está en boca de todo el mundo gracias a su nueva faceta empresarial: su propia marca de ropa, “Chochete”. Un nombre que ha creado bastante polémica, echo que ella misma reconoce, tal y como nos ha dicho en nuestra entrevista para SEMANA. Un buen momento que coincide con su mudanza a una nueva vivienda y la cancelación de su boda debido a la crisis del coronavirus. La cantante se sincera con nosotros a la vez que nos presenta a su marido y su hija Manuela, que no dudaron en acompañarla durante nuestro encuentro con la cabecera.

Tras atravesar unos meses muy complicados parece que has vuelto con más fuerza que nunca. Has sacado nuevo disco, estrenas marca de ropa, has grabado un nuevo videoclip con Chenoa ¿Cómo te encuentras Soraya?

Me siento como al principio del confinamiento, si te digo la verdad. Muy creativa. Me he apoyado en la creatividad todo el rato. A mí me salva la creatividad en todos mis proyectos y si no existen, me los invento. Tengo mucha capacidad de invención.

¿Y has sido así siempre?

Yo vengo de una familia muy humilde, en la que cuando no había algo, había que inventárselo. Entonces, mis padres me provocaron ese carácter de supervivencia, todo el rato y me considero una superviviente de todas las situaciones, soy capaz de acomodarme a casi cualquier cosa. Me adapto y me reinvento. Y claro, encima, el echo de tener tiempo, bajar revoluciones y poder estar en casa, ha dado, que este año, haya podido sacar el álbum, he sacado mi marca “Chochete”, hay más proyectos que se verán de cara a unos años… Pero, yo estoy con mucha energía, si te digo la verdad, he intentado ausentarme mucho de lo que estaba pasando.

¿En que sentido?

Pues no ver ni leer todo lo que se dice de mí. Hemos intentado mucho, cuidar nuestra salud mental. Es muy importante la salud mental y nosotros, gracias a dios, hemos estado muy en piña, en casa, con nuestra Manuela.

¿Qué tal en tu nueva casa?

Ahora mismo estoy de mudanza. ¡No tengo ni televisor puesto! Con eso te digo todo. Aunque en mi casa, la televisión solo se pone para que Manuela vea la televisión.

Antes de acceder contigo, he podido conocer a Manuela. Estaba disfrazada de unicornio y ha sido la primera en saludarme nada más salir del ascensor. ¿Cómo definirías a tu hija?

Manuela es una niña muy activa. Con ella no da tiempo de estar aburridos. Es una niña con mucha personalidad. Ella está ahora mismo (se refiere a nuestro encuentro) en su entorno. Se siente cómoda cuando a mamá le toca hacer entrevistas. Ella entiende mi mundo y por eso me la traigo. Mucha gente me pregunta ¿Cómo es que te llevas a tu hija? Y es que ella tiene que entender mi mundo. Si lo hace Beyonce y kim Kardashian, ¿porqué no lo puedo hacer yo?

También hemos podido conocer a tu marido, ¿es cierto que finalmente no habrá boda?

Si, es cierto. La he tenido que cancelar. La situación no parece que vaya a mejorar a corto plazo y no quiero poner en riesgo mi celebración. ¿Sabes qué pasa? No me importa esperar un par de meses más para casarme con mi pareja. Llevo ocho años con él y soy muy feliz. Solo me voy a casar una vez y quiero disfrutarlo sin ningún tipo de condicionante

Llevas 15 años en el mundo de la música. Durante este tiempo, has ido a eurovisión, has creado tu propia discográfica y sello, has cambiado de estilo – por no hablar de tus cambios de look- y muchas veces, sin contar con el apoyo de nadie. ¿No degasta ir siempre a contracorriente?

¿Sabes lo que pasa? La mentalidad de una mujer como yo, es muy diferente a la del resto de las personas. Yo no lucho en contra de nada, lucho a favor todo el rato. La gente no se opone a que yo cree, todo lo contrario. Yo creo que hay espacio para todo y hay público para todo. Yo siempre lo he visto como un campo abierto y esa visión que yo tengo de la vida, me permite reinventarme y creer y crear cosas. Si que es verdad, que tienes que invertir mucha energía y mucho tiempo en los proyectos porque nadie te regala nada. Cuidado. Los milagros no forman parte de mi vida y mira que yo he vivido el fenómeno Operación Triunfo, pero también yo provoqué aquello, eh. Yo te confieso que soy la cara de todo lo que hago, pero tengo mucha gente detrás que me ayuda, como, por ejemplo, mi familia