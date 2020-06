Soraya nunca ha necesitado pasar por el altar para demostrar a su pareja, Miguel Ángel Herrera, lo enamorado que está de él. De hecho, hace unos años nos aseguró que estaría dispuesta a casarse «a lo mejor por temas legales si tuviera que hacerlo, lo haría, porque amo a mi pareja. Seremos libres con la capacidad de elegir si queremos compartir nuestra vida juntos, que los sentimientos no sean impuestos», explicó por aquel entonces. Ahora, Soraya Arnelas anuncia su boda con el modelo, Miguel Ángel Herrera, tras más de ocho años de relación y una hija en común.

Soraya Arnelas se casará el próximo año con el modelo sevillano

La artista ha querido confirmar la noticia en un directo a través de Instagram: «Sí, me caso sí. Ya tenía mi boda puesta para el año que viene. Ocho años ya con Miguel Ángel, el padre de mi hija, y el confinamiento ha sido la prueba de fuego. El otro día se lo dije: ‘lo mejor que me ha pasado en el confinamiento eres tú», confesaba la cantante en el mencionado encuentro. A pesar de que incluso ya tiene fecha para la boda, de momento no quieren hacerla pública.

Tal y como ha desvelado Soraya, pasar más de 24 horas juntos debido al encierro que hemos vivido los españoles durante varios meses, ha hecho darse cuenta de que el modelo es el amor de su vida y ha supuesto para ellos una prueba de fuego antes de dar el paso definitivo en su relación. La cantante está muy ilusionada tras haber desvelado que el próximo año 2021 será clave en su vida, ya que supondrá el paso definitivo en su relación. Un noviazgo con el modelo sevillano que ha copado sus últimos 8 años. De hecho, este 8 de junio fue justamente el día que cumplieron su octavo aniversario.

Soraya ha querido desvelar algunos detalles de su próximo enlace. Y es que ha asegurado que no invitará a ningún artista y que no será una boda de alto copete, ya que la cantante considera que la mayoría de ellos son compañeros de profesión y no amistades, a excepción de una persona: María Villalón. «La conocí en Tu cara me suena y me ha demostrado que es mi amiga», ha asegurado la artista en la entrevista.

Soraya ha lanzado su último trabajo discográfico

A pesar de que el día de su boda será un día muy especial para la pareja, el día más feliz de sus vidas llegó el día que nació la pequeña Manuela, de tres años. Justamente el tiempo en el que Soraya lleva trabajando en su último trabajo discográfico «Luces y sombras«, su primer álbum cien por cien autobiográfico que ha visto la luz durante la cuarentena. Hace unas semanas hablaba con SEMANA y nos desvelaba los detalles de su último disco: «Es cien por cien autobiográfico y es el único álbum de mi carrera de estas características. Todas las canciones tienen una historia real y personal que he querido compartir con todo mi público», comienza diciendo a SEMANA.

«No tiene nada que ver con lo que he estado haciendo, sí que puede recordar un poco a los álbumes del principio, mezclando las baladas con canciones de baile, pero por lo demás todo es nuevo. Sobretodo lo que he querido es enfatizar mas en las historias y los mensajes que guardan las canciones. Para mí ha sido muy importante deshacerme de capítulos que he vivido en mi vida, tristes y también alegres, pero quería sobre todo que el mensaje del álbum llegara, y esto ha pasado en un momento muy importante, como el que estamos viviendo», añadía.

Soraya lanzó este álbum en mitad de la cuarentena