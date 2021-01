Soraya Arnelas ha vivido su cara a cara más tenso en redes sociales con Gonzalo Montoya tras su polémico vídeo llorando por los árboles.

Soraya Arnelas se ha convertido en una de las protagonistas de la prensa tras el paso de Filomena por nuestras vidas. La cantante ha expresado a través de sus redes sociales el dolor que le produce pensar en los árboles, uno de los grandes damnificados después de la histórica nevada que se ha producido en nuestro país. Muchos de ellos se han caído, dejando así imágenes desoladoras en las calles de, por ejemplo, la capital. Mientras Soraya ha aparecido en su Instagram llorando, hay quien se ha mofado de su reacción en las redes. Nos referimos a Gonzalo Montoya, exconcursante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’ contra quien ha anunciado Soraya medidas legales.

Vídeo: Redes sociales

Todo comenzó cuando Soraya compartió stories dando su opinión acerca de la caída masiva de árboles. «Os podrá parecer una gilipollez, pero estos días cuando he visto los árboles, caerse las ramas, me daba muchísima pena, os parecerá una locura pero sentía como que estaban sufriendo mucho y me daba mucha pena. Así que estos son los únicos que he podido salvarlos (dice enfocando a sus bonsáis) y cuando se vaya la nieve me voy a acordar mucho de lo que ha estado pasando estos días», dijo. Unas declaraciones tras las que Gonzalo Montoya apuntó «la gente está zumbada» hasta tal punto que empezó a compartir algunos memes en los que relacionaba la nieve con sustancias estupefacientes. Tal fue la indignación que esto provocó en Soraya, que la cantante no lo dudó y le escribió muy indignada haciendo referencia a su sonada ruptura con Susana Molina. «Normal que te dejaran porque eres un gilipollas perdido, un poquito sí, nos cruzaremos algún día por Sevilla», le escribió por privado. La guerra solo había empezado y es que Gonzalo lejos de pedir perdón, quitó hierro al asunto y le dijo que protegiera sus árboles. «He llamado a mi colega, John Nieve», espetó con sarcasmo.

Después de varias imágenes en las que se siguió mofando de Soraya, la intérprete volvió a escribirle, esta vez pidiéndole que borrara las stories, un ruego al que él no accedió. «Gonzalo, me ha escrito mi abogada. Te va a tocar quitar los stories de ayer y no es una broma», a lo que él respondió: «Dile a tu abogada que prefiero pagar la multa a quitar los stories, que no se preocupe». Minutos más tarde compartió también el mensaje que le había hecho llegar la abogada de Soraya, incluido su imagen de perfil, por lo que la letrada le pidió que borrara el storie, petición que rechazó una vez más. Sucedió de nuevo cuando Soraya le pidió el teléfono de su abogado, a lo que el sevillano le respondió: «¿No prefieres que nos vayamos de fiesta?». Instantes después escribió: «Nada no tengo donde rascar. He intentado dos clásicos como La fiesta «que te va a dar estar y «el abogado que tengo aquí colgado», hubiese sido legendario, pero morimos en la orilla de tanto nadar». Aunque Soraya no se ha pronunciado al respecto, lo que está más que claro es que Gonzalo no tiene ninguna intención de enterrar el hacha de guerra con ella.