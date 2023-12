Soraya, íntima de Chenoa, habla sobre la verdadera situación de su amiga con Miguel Sánchez Encinas

Soraya no puede estar más feliz. Así nos lo cuenta ella de viva voz tras haber cumplido tu tercer mes de gestación, un embarazo muy deseado sobre el que se ha confesado en exclusiva con la revista SEMANA. Una charla en la que la artista se confiesa sobre su matrimonio y donde ha sido preguntada sobre su íntima amiga Chenoa. Y es que la catalana rompió su relación con Miguel Sánchez Encinas hace ya unos meses, una ruptura que a muchos ha pillado por sorpresa y sobre la que por supuesto ambas han hablado en petit comité. Mientras muchos ponen sobre la mesa la posibilidad de que se reconcilien, Soraya se ha confesado con este medio. Una cuestión tabú para algunos, pero sobre la que la cantante ha hablado con total sinceridad en el interior de nuestro último número. No quiere ocultar nada y, por esa razón, responde con contundencia, tal y como te mostramos a continuación.

Soraya cuenta en exclusiva a SEMANA: "Chenoa y Miguel se quieren y se respetan muchísimo"

Días después de que se conociera la intención de Miguel Sánchez Encinas de darse una nueva oportunidad con Chenoa, Soraya da su punto de vista. Ha mantenido muchas conversaciones con ella y sabe perfectamente de lo que habla, por lo que sus declaraciones tienen muchísimo peso en esta historia. Pero, ¿cómo afronta la intérprete su separación ahora que termina el año?, ¿ha asumido el final de su relación? y sobre todo, ¿mantienen contacto tras decidir que toman caminos por separado? La de Cáceres lo tiene claro, tal y como cuenta a la revista SEMANA, la cual ya está disponible en los kioscos. "Es una mujer muy fuerte, con una experiencia vital y se encuentra bien porque se está apoyando en su trabajo. Se quieren y se respetan muchísimo. Yo no lo supe hasta muy al final, la llamé para contarle lo del embarazo, ella me dijo lo de su separación y a los pocos días saltó la noticia", desliza Soraya. Aunque no se lo esperaba, ha estado a su lado y le ha apoyado en todo lo que ha necesitado desde que se enteró de su drástica decisión.

Soraya cree que Miguel Sánchez Encinas y Chenoa se reconciliarán tras su ruptura matrimonial

Al parecer Miguel Sánchez Encinas no lo está pasando nada bien, ya que quiere reconciliarse con Chenoa, pero no le está siendo posible, según han dicho en diferentes programas de televisión. Ella tendría la puerta cerrada de momento cuenta su entorno, por lo que pocos saben si este será el punto y final de su matrimonio. Menos de dos años después de darse el 'sí, quiero' en Mallorca ante 90 invitados entre los que se encontraban varios famosos como Soraya, se descubre que podrían retomar su relación. Así nos lo explica la que fuera cantante de 'Operación triunfo', quien posa para la revista SEMANA pocos días antes de Navidad. Tras la pregunta de "si cree en una reconciliación" entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, Soraya da su punto de vista. "Esto solo es una percepción mía, pero siento que van a volver. Hay tanto admiración y tanto amor, que es simplemente un pequeño impasse y van a volver", nos explica.

El noviazgo del urólogo y Chenoa comenzó en el año 2019. Se conocieron durante una cena, aunque nada hacía presagiar entonces que pasarían por el altar. Tampoco que todo saltaría por los aires al no cuadrar sus agendas. Ahora solo cabe a esperar para saber qué sucederá entre ellos y dónde terminará esta historia que tanta curiosidad despierta entre los lectores. "Ha hecho varios intentos de acercamiento, pero ella no parece estar muy receptiva. Le gustaría reconciliarse con Chenoa. Cuando lo dejaron, ninguno de los dos cerró la puerta a retomar la relación. Sin embargo, aún no ha llegado el momento", comentaron recientemente en 'Y ahora Sonsoles'.