Sophie et Voilà 'responde' al vestido de novia de Tamara Falcó

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue dando de qué hablar. La marquesa de Griñón se convertía en el centro de atención de todas las miradas el pasado sábado, 8 de julio, siendo muchas las personas que esperaban como agua de mayo poder ver el vestido que había escogido para darse el "sí, quiero" con su ahora marido. Entre ellas las integrantes del equipo de Sophie et Voilà, que no han querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un dardo encubierto a la que fue su clienta durante un breve periodo de tiempo.

El contundente dardo de Sophie et Voilà a la marquesa de Griñón

Teniendo en cuenta que la firma bilbaína iba a ser la encargada de confeccionar el traje nupcial de la hija de Isabel Preysler, su opinión sobre éste ha cobrado una gran importancia: "Un vestido atelier es un diseño absolutamente personal y exclusivo creado especialmente para ti", han comenzado explicando a través de Instagram y sin hacer referencia directa a Tamara.

No obstante, han seguido echando leña al fuego con un claro revés hacia la marquesa y su escasa originalidad a la hora de escoger el vestido de su gran día: "Los vestidos realizados en este espacio mantienen la esencia de Sophie et Voilà, están confeccionados con los tejidos más exquisitos siguiendo el proceso más artesanal y son ajustados personalmente por nuestra diseñadora en nuestro atelier de Bilbao". Unas palabras con las que han dejado entrever que en ningún momento estuvo entre sus planes el de inspirarse en otro vestido ya creado para dar lugar al de Tamara, razón por la que no les quedó más remedio que romper su contrato.

Tamara Falcó, compuesta y sin vestido (de Sophie et Voilà)

Era durante el pasado mes de mayo cuando la marquesa recibía probablemente una de las noticias más inesperadas en su camino hacia el altar. Pese a haber depositado toda su confianza en Sofía Arribas y Saioa Goitia, dueñas de Sophie et Voilà, Tamara se enteraba del comunicado que ambas hacían público para dejar constancia de su desvinculación: "Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", indicaron.

Pero el mensaje de la marca no quedaba ahí, y quiso dar a sus clientes más detalles sobre esta drástica decisión a escasas semanas de la boda: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", añadieron, agradeciendo a la hermana de Ana Boyer el cariño hasta que sus caminos se separaron definitivamente.

Es por ello que a Tamara no le quedó más remedio que buscar una solución in extremis, la cual encontraba de la mano de Carolina Herrera y su director creativo, Wes Gordon. La tertuliana se entendió desde el primer momento y a la perfección con su diseñadora, viajando en contadas ocasiones al otro lado del charco hasta que finalmente pudo hacerse con el vestido de su sueños.