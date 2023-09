Sonsoles Ónega y el caso Daniel Sancho: las "impactantes imágenes" que podrían ser utilizadas en su defensa

Se acabaron las vacaciones para Sonsoles Ónega. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' vuelve al plató de su programa después de unas semanas increíbles de relax y desconexión. Pero lo hace por la puerta grande, ya que este lunes 4 de septiembre dará una exclusiva sobre el caso Daniel Sancho, que ha sido el tema más comentado del verano. La última noticia es que su padre lo visitará el próximo miércoles 6 de septiembre en la prisión de Koh Samui.

Después de unas semanas intensas en las que hemos conocido mucha información sobre el caso, ahora Sonsoles Ónega asegura que tiene en sus manos un material que nunca ha visto la luz y que podría ser utilizado por la defensa del hijo de Rodolfo Sancho el día que se celebre el juicio.

"Quiero contar algo más pero quiero ser prudente", ha empezado diciendo en el plató de 'Espejo Público'. "Es un material de Daniel Sancho impactante, que veremos esta tarde. Otras veces me da la sensación de estar contando humo, pero esta vez no", continúa diciendo sobre el material.

Un material de que hablarán en unas horas en 'Y ahora Sonsoles'

"Son unas imágenes nunca vistas y que nos van a poner los pelos como escarpias", ha añadido segura de que las imágenes "impactantes" podrían dar un giro de 180 grados en la investigación de este sorprendente caso. A Sonsoles Ónega le ha cogido el caso de vacaciones, pero como no podía ser de otra manera, ha seguido de cerca todos los avances. De hecho, ha asegurado a Susanna Griso que está impactada.

A la que también le ha cogido de vacaciones este caso es a Susanna Griso, que no puede evitar sorprenderse ante la información que se ha ido desvelando. Sonsoles Ónega no ha dudado en dar detalles sobre la información que tiene su programa: "Me reservo mi opinión, prefiero esperar. Pero la familia hará una lectura positiva porque podrán tirar de ahí para la defensa. Hay cosas que si lo saben leer y lo van a saber leer, podrás usarlo para la defensa de Daniel Sancho. Es impactante. Entiendo que este material se utilizará en la defensa de Sancho", ha aclarado.

Los padres de Daniel Sancho se encuentran ya en Tailandia y estas imágenes les coge en este país. La presencia de estos tampoco pasa desapercibida para la presentadora: "Todos los elementos son conocedores de que existe este material. A los dos padres les pilla allí, en Tailandia, pero bueno, aquí están sus portavoces".