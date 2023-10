Sonsoles Ónega ganadora del Premio Planeta

Vídeo: SEMANA

Sonsoles Ónega se alza con el último Premio Planeta por la novela 'Las hijas de la criada'. La periodista, de 45 años, ha logrado ser la elegida entre un total de 1.129 relatos originales presentadas en el certamen. La presentadora de Antena 3 de mostraba emocionada de recibir este galardón que está dotado con un millón de euros en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en Barcelona.

Alfonso Goizueta ha sido el finalista por una novela histórica sobre Alejandro Magno. La presente edición ha conseguido batir todos los récords, 461 novelas más que el año pasado. Sonsoles Ónega coge el relevo de Luz Gabas, la anterior ganador por 'Lejos de Luisiana'. La presentadora ha reconocido que nunca imaginó recibir el premio literario mejor dotado del mundo gracias a su séptima novela. "Yo pensaba que ya había hecho los directos más difíciles de mi vida, pero tenía reservado esto". En su discurso de agradecimiento también ha tenido muy presente a su padre, Fernando Ónega. "El jurado ha entendido que esta novela merecía el Premio Planeta con el que nunca soñé", ha comenzado su elocución.

La novela 'Las hijas de la criada' de Sonsoles Ónega

La periodista ha reconocido que escribir este libro ha sido el desafío más importante al que se ha enfrentado. Asimismo ha recordado que justo este 2023 se cumplen 18 años desde que publicó su primera novela. "Llevo toda la vida escribiendo chorradas que me sonrojarían y llevo toda la vida presentándome a todos los concursos", ha indicado. Para concluir ha reivindicado la lectura. "Somos libros y solo haremos un mundo mejor con ellos. No voy a bajarme de aquí sin reivindicar la lectura. No hay un ciudadanos mejor armados que un ciudadano leído". Por último ha dedicado el galardón a sus dos hijos: "A mi Yago y a mi Gonzalo, que cuando se enteren, solo espero que piensen que todo eso que nos hemos perdido juntos ha merecido la pena".