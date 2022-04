Llega la Semana Santa, y con ella, numerosos rostros conocidos se han tomado unos días de descanso para desconectar del mundanal ruido. Es el caso de Sonsoles Ónega, quien ha hecho las maletas para escaparse con sus seres queridos a Galicia. La presentadora de ‘Ya es mediodía‘ y ‘Ya son las ocho‘ mantiene un fuerte vínculo emocional con esta tierra, ya que su padre, el también periodista Fernando Ónega López, es natural de Mosteiro, una aldea del municipio de Pol, en Lugo.

«Once upon a time», (que en castellano significa «érase una vez») escribe en su perfil oficial de Instagram, junto a una imagen la que disfruta de un paseo acompañada de uno de sus hijos y su mascota por el campo. Es el entorno perfecto para desconectar y cargar las pilas de su ajetreado trabajo como conductora de Telecinco.

El viaje de Sonsoles Ónega a sus orígenes

Sonsoles Ónega no volverá a ponerse delante de las cámaras hasta el próximo lunes 18 de abril, por lo que aún le queda por delante una larga semana de asueto. Un periodo del que no ha revelado en detalles sus planes, pero todo parece indicar que serán bastante sosegados. Lo que sí queda claro es que las personas de su entorno le desean que disfrute al máximo de estos días de relax. «Caminos de tu niñez. Qué mejor lugar para ocupar tu tiempo. Feliz Semana Santa», le ha escrito su compañera Rosa Benito.

Otros amigos que no forman parte de los medios de comunicación le han escrito a través de las redes sociales para dedicarle palabras tan bonitas como: «¿Tú sabes cuánto te quieren en la aldea de tu abuela? #mogollóndelosmogollones» o «Cuando recorremos los caminos de nuestra niñez de la mano de nuestros hijos qué bonito es !!».

Lo que es una incógnita es si Sonsoles ha viajado en compañía de su actual pareja. «Estoy feliz con él. César da serenidad y desconexión a mi vida», ha confesado en una entrevista en ‘Pronto’. La periodista mantiene una discreta -y feliz- relación sentimental con el arquitecto César Vidal, con el que lleva saliendo poco más de un año y medio. Curiosamente, su pareja es natural de Galicia, donde ella ha pasado grandes momentos en su infancia. Vidal, de 55 años que lidera su propia empresa, V

«Estoy muy enamorada. Sí, lo estoy«, desvelaba a SEMANA con cierta timidez en octubre de 2021. «Llevo un año con él. Somos muy felices. Estamos descubriendo el mundo juntos«, desvelaba. «Esto es un amor maduro, más tranquilo, sin menos expectativas, pero natural».

La primera vez que vimos a la pareja juntos fue en mayo de 2021 en la entrega del premio Bombín de San Isidro 2021. Sonsoles Ónega no dudó en acudir acompañada de César Vidal. La periodista se separó del abogado Carlos Pardo tras 11 años de matrimonio. Y aunque en un principio no buscaba una historia de amor, no cerraba las puertas a enamorarse de nuevo. «Si quiere entrar, aquí lo estoy esperando», decía.

