Sonsoles Ónega se ha sincerado como nunca con Joaquín Sánchez. El exfutbolista tiene esa capacidad: sacarle los detalles más personales de la vida privada de quienes se sientan a hablar con él. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' le ha concedido una entrevista a su compañero de cadena en la que, por primera vez, ha hablado sobre el día en el que su amiga, la Reina Letizia, le contó de su noviazgo con el Rey. Más allá de esta anécdota inesperada, la flamante ganadora del Premio Planeta, valorado en un millón de euros, se ha sincerado sobre su faceta de madre. A pesar de dedicarle todo el tiempo libre que tiene a sus hijos, guarda un inmenso pesar que, espera, ellos algún día le "perdonen".

Sonsoles Ónega en una de sus entrevistas más íntimas, se sincera sobre sus grandes renuncias como madre

Ha sido en el programa 'Joaquín el novato' donde Sonsoles Ónega se ha abierto en canal. En este formato de Antena 3, diferentes rostros conocidos de la actualidad mediática le enseñan a ejercer sus respectivas profesiones. De la mano de la hija de Fernando Ónega, ha aprendido a ser presentador de televisión. No podía tener mejor maestra. Pero también ha habido tiempo para las confidencias.

Ya sentados en el sofá frente a frente, la periodista se ha referido a sus dos hijos, fruto de su matrimonio con su exmarido Carlos Pardo, con quien estuvo 11 años. Dos niños de 10 y 13 años. "Me padecen los pobres, porque soy una madre intensa. Y llevan con resignación, sobre todo, que llegue tarde. Por el momento, no me admiran, pero porque son pequeños y no verbalizan", comenzaba relatando Sonsoles. "No me lo creo", le contestaba Joaquín. Momento en el que ella ha matizado sus palabras: "Bueno, pero no me lo dicen, son pequeños, no lo verbalizan", aseguraba.

El momento más emotivo de la charla donde la presentadora ha desvelado su gran pesar

La conversación íntima entre ambos ha seguido su curso, sin dejar el tema de cómo percibe la maternidad Sonsoles Ónega. Su maternidad, en realidad. Es entonces cuando la charla ha dado un giro más intenso y la madrileña de 45 años ha volcado sus anhelos más profundos respecto a sus hijos. "Espero que llegue el día en el que me digan: oye mamá, ha valido la pena. Ha valido todo el tiempo que no has estado con nosotros. Les intento dar todo el tiempo libre que tengo. Pero no soy una mamá a la salida del colegio. Con el tiempo espero que algún día digan que lo he hecho bien", confesaba, visiblemente emocionada.

"¿Qué te has perdido?", ha incidido Joaquín. Sonsoles Ónega se ha puesto seria, pero no ha titubeado ni un solo momento. "Me he perdido todas sus noches cuando eran pequeños. Todos sus baños de bebes. Todos sus cuentos. Alguna actividad en el colegio. Porque yo llegaba y ya me los encontraba en la cunita dormidos. Yo les daba una palmadita y ya. Es algo que me he perdido yo", ha reconocido. Unas renuncias de las que es plenamente consciente, pero sabe que es algo con lo que muchas madres trabajadoras lidian. "Cuando una mujer quiere una carrera profesional y una familia tienes que asumir esto", sentenciaba.