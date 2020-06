Sonsoles Ónega se ha convertido en una de las protagonistas de Telecinco. Después de convertirse en presentadora de ‘Ya es mediodía’ -programa que ha cumplido los 500 programas de emisión- ahora la vemos también en ‘La casa fuerte’, la nueva apuesta de reality de Mediaset tras ‘Supervivientes’. Además, acaba de publicar una novela, ‘Mil besos prohibidos’, una novela romántica que promete triunfar en las librerías de nuestro país.

Poco a poco hemos ido conociendo un poco más de Sonsoles Ónega. Ella misma ha ido dando pinceladas de su vida en sus programas o en otros de la cadena. Sin ir más lejos, hace apenas unos días confesaba cómo vivió el día en el que la timaron por la calle. Todo empezó cuando empezaron a hablar en la mesa del debate político del intento de robo que había sufrido el exalcalde de Madrid, José María Álvarez de Manzano cuando estaba por la zona de su casa, Puerta de Hierro, en Madrid.

La presentadora de televisión, atónita por el suceso, dio su opinión: «Se están poniendo las calles imposibles», decía. En este momento, Sonsoles Ónega ha querido compartir con sus teleespectadores lo mal que lo pasó cuando la timaron en plena calle hacía apenas unos días.

«El otro día me pasó una cosa tremenda en la calle, de un timo… Ya lo contaré porque no tengo tiempo», declaraba la periodista sin querer ahondar en el tema. «¿Te intentaron timar? ¿A ti?», le preguntaba Ana Terradillos, sin poder esconder la sorpresa ante la confesión de Sonsoles.

«¡Que me sacaron dinero y todo! Es que es muy largo, pero ya os lo contaré», añadió la presentadora. Sus compañeros, que no se podían imaginar el momento que había vivido Sonsoles durante el timo, se quedaron con las ganas de saber cómo seguía la historia que había empezado a contar la presentadora.

No es el único aspecto personal que ha compartido este mes con sus compañeros y espectactadores. Hace apenas unos días contaba cómo se organizaba con el trabajo y sus hijos. El hecho de que haya sacado ahora también una novela no le permite pasar mucho tiempo en casa, ya que pasa la mayor parte del día en las instalaciones de la cadena por motivos laborales: «Saco tiempo porque escaleto mi vida, casi como si hiciéramos un programa, con tiempo para todo, con todo muy medido…», comienza explicando.

La presentadora ha querido mencionar a su hijo de 10 años, que parece no estar muy conforme con la intensidad del trabajo de su madre: «Si se lo preguntas a mi hijo de 10 años, te diría que nos lo roba a nosotros. No nos da el tiempo que merecemos… pero bueno…», dice emocionada a Ana Rosa Quintana.

Escribe cuando sus hijos están con su padre

Normalmente, de noche, pero desde que hago ‘Ya es mediodía’ no puedo trasnochar tanto porque sino luego la cabeza no me funciona. Escribo los fines de semana, las semanas que los niños están con su padre, también escribo… y saco huecos de donde parece que no hay», explica sobre la organización de su casa.

Se separó de su marido, Carlos Pardo, a principios de año después de 11 años de matrimonio



Sonsóles Ónega ha querido presentar orgullosa su trabajo, una novela cuya publicación tuvo que pararse por la crisis del coronavirus. Ahora ya está a la venta. «Es mi nueva criatura. Es una historia de amor difícil e interrumpido. Es un sacerdote que conoció a la protagonista siendo jóvenes y años después, se reencuentran en Madrid.

«Es mi sexta novela, pero con esta tengo muchas esperanzas, porque me he dado muchos caprichos. Los personajes dicen las cosas que a mí me gustaría que me dijeran en mi vida. Soy muy romántica. Lo estoy pasando muy mal ahora que no puedo abrazar ni besar», comenta sobre algo que le define mucho.

Presenta desde este pasado jueves ‘La casa fuerte’ en Telecinco

Se ha convertido en la presentadora de la nueva apuesta de Mediaset, ‘La caja fuerte’, junto a Jorge Javier Vázquez. El estreno tuvo lugar este pasado jueves, una semana después de la gran final de ‘Supervivientes’. Es la nueva apuesta de Telecinco como reality y no puede estar más feliz de haber sido la elegida para presentarlo. «Iremos con todas las ganas. En parte me muevo bien en nuevos formatos de programas gracias a muchos», comentó hace unos días sobre el giro profesional que ha dado su carrera, de comentar temas políticos a estar en programas de entretenimiento.