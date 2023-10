Vídeo: @yahorasonsoles

Sonsoles Ónega no puede estar más feliz y quién no lo estaría. Forma parte de la reducida lista de personas que se han alzado con el galardón literario mejor dotado del mundo. La periodista no solo se ha llevado el Premio Planeta gracias a su novela 'Las hijas de la criada', sino que se embolsará un millón de euros por su gran triunfo. Una cantidad millonaria que tendrá que repartir con Hacienda, valga recalcar. Al margen del cuánto, es indiscutible que la hija de Fernando Ónega ha logrado un hito en su carrera. Sin peros. A sus 45 años, se ha impuesto entre un total de 1.129 relatos originales presentadas en el certamen. Este lunes, la flamante ganadora acudía a la redacción de 'Y ahora Sonsoles', donde ha sido recibida por todos sus compañeros entre aplausos y numeroso gestos de cariño. Nadie se ha querido perder este homenaje a la jefa. Ni tampoco la posibilidad de ver de cerca el galardón que la encumbra como una de las mejores escritoras de nuestro país.