¿Qué une a Sonsoles Ónega y Alonso Caparrós como para irse de vacaciones juntos? La pareja de presentadores ha decidido hacer las maletas y junto a sus respectivas parejas han querido descansar de la rutina disfrutando de la propuesta de ocio y relax que ofrece Canarias, aunque el motivo que ha aunado sus caminos era más profesional que de desconexión, siempre hay tiempo para todo. Ambos profesionales de la información son hijos de reconocidos periodistas, prestan sus servicios para la misma cadena de Mediaset y también se encuentran inmersos en aventuras literarias que les hacen recorrer la geografía española aprovechando altos en sus apretadas agendas para promocionar sus libros y buscar llegar a un público más mayoritario.

Y precisamente ha sido por esta justificación que Sonsoles Ónega y Alonso Caparrós han disfrutado de unos días juntos en Canarias, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, donde tenía lugar la 33º Feria del Libro, abierta hasta el próximo martes 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Una oportunidad que han disfrutado junto a sus respectivas parejas, con las que han descubierto los enclaves más significativos de la isla, cuando sus quehaceres como autores de libros de éxito llegaron a su fin. Así lo hicieron la presentadora de ‘Ya es Mediodía’ con su novio arquitecto, César Vidal, y el colaborador de ‘Sálvame’ con su mujer, Angélica Delgado, cuando visitaron el municipio de Moya, situado frente al mar. Se trata de un enclave señalado en el mapa por acoger las mejores vistas de las puestas del sol, donde las parejas no dudaron en fotografiarse sonrientes presumiendo de buena sintonía.

“Palmas y libros, sitiazo para volver”, escribía Sonsoles Ónega como acompañamiento a una de las instantáneas con las que ha ilustrado su periplo por Canarias. También Alonso Caparrós ha dejado buena cuenta de lo que ha ido haciendo por la isla con su mujer y también con su compañera de cadena y de librerías. “Madre mía, lo de esta isla no es normal. No tiene un solo rincón que no sea mágico como Mogán o Maspalomas”, se maravillaba el presentador tras descubrir algunos encantos que encierran la isla y jugar con la posibilidad de establecer su base de operaciones en Las Palmas de Gran Canaria con su familia. Un plan que, pese a que le atraiga mucho, le alejaría de sus trabajos, su rutina y su vida, aunque siempre podrá tener como ejemplo a seguir a Anabel Pantoja, su compañera de plató, que se lanzó a la aventura de vivir con su ya marido en tierras canarias sin importarle lo que dejaba atrás.