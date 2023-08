Sonia Ferrer revela que fue víctima de un chantaje para salir en topless

Sonia Ferrer ha dado un paso al frente y ha revelado el supuesto chantaje que sufrió en sus carnes hace 16 años. Días después de pronunciarse acerca del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, abrió la caja de Pandora tras recibir un tuit con su portada de la ya extinta revista Interviú. En ella aparecía en topless y bajo el titular "Sonia Ferrer, la presentadora de 'Gente'. Un desnudo de primera...", unas fotos a las que, según ella, accedió tras recibir una llamada en la que le aseguraban el reportaje que le habían hecho en la playa. "Aclaremos de una vez. Esa portada fue el resultado de un CHANTAJE. “Unas fotos bonitas sin enseñar nada y a cambio no publicamos este robado en topless que te hemos hecho”. También se veía a mi madre", ha dicho Sonia Ferrer.

Sonia Ferrer cuenta cómo sucedió todo

Justo después de que Sonia Ferrer diera su opinión acerca de la polémica de Luis Rubiales, un usuario de Twitter le respondía con su portada de Interviú para atarcarla. "Enmarca esto", escribió, palabras a las que la protagonista de la portada respondió de forma rotunda. Aunque ha pasado mucho tiempo, recuerda perfectamente cómo sucedió todo fuera de los focos. "No es la primera vez que se tira de esta portada. Es así, en esa época era una práctica habitual. Yo ya tenía denunciada a la revista por otras fotos en topless porque no eran en un lugar privado (...) Me sentía privilegiada porque te llamaban para darte una alternativa y te decían que no salías nada favorecida. Te prometían que iban a ser fotos muy cuidadas. Estas portadas tampoco gustaban según donde trabajases porque se te exigía cierto decoro. La sesión fue cómoda, eso es cierto", ha contado en 'Espejo Público'.

Esta revista vendió millones de ejemplares desde que fue fundada en 1976 hasta 2018, año en el que se publicó su última edición y echó el cierre para siempre. Se acabó una época y es que, según sus trabajadores, "ya no era posible hacer las portadas de hacía décadas". Tanto ella como otros muchos famosos posaron para su portada, de hecho, destacan nombres como Anne Igartiburu, Elsa Pataky, Marta Sánchez, Paula Vázquez o Pilar Rubio, entre otros. Sonia Ferrer, por su parte, respeta a todos aquellos que han decidido posar desnudos, pero en su caso denuncia el presunto 'modus operandi' de la revista. "Que no habría ningún problema si hubiese querido hacerlo sin mediar chantaje, pero lo hubo", ha explicado.

Interviú tuvo una difusión nacional y siempre prometió "que se atrevían con todo", algo que siempre demostraron. Ahora Sonia Ferrer descubre la razón por la que posó en paños menores en una revista cuando era presentadora de televisión.

