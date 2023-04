Sonia Ferrer, destrozada por la muerte de su abuela

Sonia Ferrer está atravesando un momento complicado. La presentadora comunica a través de sus redes sociales la pérdida de uno de sus pilares y familiares más cercanos, su abuela. Ahora solo siente dolor ante la situación de tener que decir adiós. "He elegido subir esta foto porque 100 años no los cumple todo el mundo y porque fue la última vez que nos reuniste a todos", escribe muy emocionada. La modelo recuerda que su abuela "estaba muy guapa y feliz" y que será como en esa imagen como siempre la recordará. Te echaré de menos", escribió muy dolida.

Su infancia fue espléndida, en parte gracias a ella: "Crecimos contando los días para que llegase el verano y poder estar contigo y el abuelo en Vilviestre". Son muchos los recuerdos que se agolpan en su memoria y, en ellos, siempre estaba feliz. "Ahora voy en tren con tu bisnieta, que no para de pedir anécdotas y se parte de risa con cada una. Nadie a nuestro alrededor imagina que vamos a tu funeral", lamenta. No puede creerse que ya no estará junto a ella y le agradece todo lo que supuso en su vida: "Descansa en paz abuela, que por aquí todos te tendremos en el corazón y la memoria. Hoy sigo sin saber de dónde sacabas la energía necesaria para controlar a la perfección a todos".

Sonia Ferrer, sorprendida por las críticas tras aparecer en Telecinco

Sonia Ferrer no esperaba tener que despedirse de su abuela en estos momentos. La presentadora está muy centrada en sus diferentes campañas de publicidad y en su papel en televisión. Hace tan solo unos días aparecía en Telecinco en el programa especial sobre Ana Obregón y el debate sobre la gestación subrogada que ha abierto su caso. Allí dio su opinión y, por ello, recibió unas cuantas críticas con las que no está conforme. A través de las redes sociales, su espacio seguro, decidió explicarse.

"Por muy difícil que sea empatizar con la protagonista y criticar lo que para ella ha sido su salvación, no iba a callarme. Siempre con respeto y educación intenté explicar mi postura. En cualquier caso escucho, respeto y agradezco enfrentar opiniones pero nunca jamás esperé recibir algunos mensajes que me han llegado. Insultos, desprecios y humillaciones, ¿de dónde sale toda esa maldad?", se sorprende sin saber porqué se ha convertido ella en la protagonista.