Sofía Vergara desvela el verdadero motivo de su separación de Joe Manganiello

Un 'conflicto de opiniones' o más bien de planes de futuro acabó con uno de los matrimonios más queridos de Hollywood. Así lo ha confesado la propia Sofía Vergara, que no ha tenido reparos a la hora de desvelar el verdadero motivo del fin de su relación con el también actor Joe Manganiello.

Su ruptura fue una de las más sonadas de 2023, y es que después de siete años de consolidado matrimonio, los dos actores decidían tomar caminos separados sin 'motivo aparente'. No ha sido hasta ahora cuando Sofía ha contado la verdad de por qué ya no va a compartir su vida con Manganiello. La principal causa de la ruptura fue una diferencia fundamental en sus deseos sobre la familia, y es que la actriz, de 51 años, ha confesado que su matrimonio se rompió porque su marido era más joven y tenía el deseo de tener hijos, mientras que ella ya no compartía ese anhelo. "Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé", asegura Vergara en una entrevista con 'El País'.

Quiso resaltar que ella ya ha vivido la experiencia de ser madre: “Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, dijo, refiriéndose a su hijo Manolo González-Ripoll Vergara, que actualmente tiene 32 años. "Yo ya estoy casi con la menopausia, en una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca", zanjaba.

El hombre ideal de Sofía

En su visita a El Hormiguero, la actriz de 'Modern Family' hizo gala de su buen humor al pedir que le presentaran a alguien, confesando que está abierta al amor, e incluso se atrevió a enumerar algunas de las cualidades que debe tener el afortunado para convertirse en su pareja ideal: “Tiene ser que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina, así un actor, no”. También bromeó en cuanto a temas financieros sobre su pareja ideal. “Ya lo he dicho muchas veces, tiene que ser igual o con más pasta que yo”, señalaba.

La historia de amor de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Solo seis meses después de conocerse en 2014 decidieron comprometerse y comenzar su camino hacia el altar, aunque no era hasta noviembre de 2015 cuando ambos se daban el "sí, quiero" en una gran boda celebrada en Palm Beach, Miami, bajo la atenta mirada de 400 invitados.

Desde entonces les acompañaron los rumores de crisis constantemente hasta su divorcio.