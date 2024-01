Sofía Suescun desvela el inesperado trastorno que sufre al viajar

Sofía Suescun se ha sincerado con sus seguidores como nunca antes. Pese a permanecer alejada del ámbito televisivo, la ganadora de ‘Gran Hermano’ se ha convertido en una de las influencers más destacadas del país gracias a su espontaneidad y a su contenido en redes sociales. Algo de lo que ha hecho gala en la última ocasión al hablar largo y tendido sobre el trastorno que padece, conocido como cinetosis.

Pero, ¿qué es la cinetosis? Según la Clínica Universidad de Navarra, este trastorno es más conocido como el mareo en los viajes y se define como “la aparición de náuseas, vómitos y síntomas producidos por la aceleración y desaceleración lineal y angular de una manera repetida”. Se trata de un problema que puede aparecer en cualquier trayecto, ya sea por mar, aire, coche, tren e incluso en atracciones de un parque temático.

La cinetosis afecta tanto a adultos como niños, aunque puede tener solución. Los profesionales pertinentes recomiendan a quienes la padecen que tomen farmacológicos o que lleven a cabo una dieta más ligera para evitar que el estómago se revuelva por el movimiento. Algo de lo que es totalmente consciente Sofía Suescun, aunque por ahora prefiere evitar cualquier viaje a no ser que sea estrictamente necesario.

Tal es la gravedad del problema que la hija de Maite Galdeano padece, que incluso ha comenzado a afectarle en trayectos por tierra: “Ya es preocupante mi nivel de mareo en coches. El del Cabify flipará. De repente, me he quitado la cazadora, he abierto la ventana y he sacado la cabeza. Parezco una resacosa. Qué vergüenza. ¿Alguien sabe por qué pasa esto? No toco el móvil en el trayecto”, ha explicado la creadora de contenido.

Como no podía ser de otra manera, sus síntomas han alarmado a su más de un millón de fans, que inmediatamente se han puesto en contacto con ella para darle algunas claves. Entre ellas está la de evitar comenzar el día en ayunas y cambiar este hábito por la toma de alimentos ligeros como el arroz o la pasta.

Entre otras costumbres que es preferible evitar están la toma de alcohol, ya que además de provocar náuseas podría favorecer a una mala hidratación. En su lugar, lo mejor es tomar agua fría en un viaje junto a alimentos secos que reducen la sensación de vómitos.

Por su parte, Sofía suele presumir en sus redes sociales de su vida sana. Aunque parte de sus publicaciones están relacionadas con la moda, otras muchas lo están con el ejercicio y con la dieta saludable. Dos claves a tener en cuenta para minimizar los síntomas de la cinetosis, sobre todo teniendo en cuenta que su trabajo la obliga a desplazarse de forma continuada.