Sofía Suescun sufre un ataque de ansiedad tras reencontrarse con su madre

Sofía Suescun tuvo que ser atendida por un equipo médico tras su reencuentro con su madre en “GH Dúo”. Maite Galdeano echó tal bronca a su hija en la gala que la joven no lo pudo resistir y se derrumbó.

“Estar con Alejandro Albalá te perjudica totalmente”

La joven no pudo aguantar la presión a la que la sometió su madre, que fue muy dura con ella. Nada más llegar al plató, le espetó: “Estar con Albalá te perjudica totalmente. Cuando salgas no quiero aguantarte”.

El cabreo de Maite fue monumental. “No quiero chorradas. Rompe esa relación que ya estaba rota. ¿Me has entendido?”, dijo.

Maite, sin piedad contra Alejandro Albalá: “Es patético”

La regañina de Maite prosiguió con duras palabras: “Hija. Canta, baila, ríe… Pero recuerda que cualquier cosa que haces te perjudica a ti y lo beneficia a él. Cariño, te tengo que echar la bronca. Es por tu bien”.

“Hazme caso, por favor, que te irá muy bien. Si se mete en el jacuzzi, tú te sales. Lo estoy pasando muy mal. He sufrido mucho en los platos y no estoy para tonterías. Cuando todo esto pase me dirás: ¡Qué liberación, mamá!”, soltó.

Jordi González, a Maite: “Estás siendo muy dura con tu hija”

Maite estaba tan encolerizada y tan fuera de sí que Jordi González tuvo que intervenir: “¿Es que te molesta la relación de Sofia con Alejandro?”. A lo que ésta respondió: “Es súper patético”.

Jordi no dudó en defender públicamente a Sofía de los ataques de su progenitora: “Estás siendo demasiado dura con tu hija”.

“Nuestra relación es muy tóxica”, confesó Sofía

En un momento álgido de la bronca, Sofía Suescun intentó justificar a su madre. Admitió que su relación con Alejandro Albalá “es negativa y muy tóxica. Nos nos lleva a ningún puerto, pero este mundo es diferente al de fuera. Estamos encerrados”.

“Alejandro y yo llevamos una semana sin hablarnos”

La ganadora de “GH 16” añadió: “Alejandro y yo llevamos una semana entera sin hablarnos. Ni siquiera nos miramos. Tampoco puedes decirme al 100% lo que tengo que hacer, mamá”.

Las palabras de Maite fueron tan incisivas y afectaron tanto a la joven que Jordi terminó pidiéndole que abandonara la sala. “¿Por qué?”, preguntó ella. “Porque no puedes estar toda la noche aquí. Ya está”, sentenció Jordi.

“Lo siento mucho, pero soy así”, se defendió Maite. A lo que Jordi, ni corto ni perezoso, respondió: “Esta mujer es muy pesada”.

Minutos después de los duros ataques de Maite a su hija, ésta se desvaneció y tuvo que ser atendida por un equipo médico. Finalmente, todo quedó en un susto. Y en uno de los momentos de mayor tensión de la noche.