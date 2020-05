Sofía Suescun lo ha vuelto a hacer. La reina de los realities se ha desnudado de nuevo ante su más de un millón de seguidores, sin embargo, en esta ocasión lo ha hecho saltándose incluso la censura de Instagram. En topless y tanga, la pamplonesa ha subido la temperatura de las redes sociales con un álbum de tres imágenes que han conquistado a más de 75.000 personas que le han dejado un like en este post. Sin embargo, su impacto no solo reflejan los ‘me gusta’, también los comentarios de sus followers, quienes no han dejado de aplaudirle esta atrevida publicación. «Diosa», «preciosa» o «te pasas» son solo algunos de los mensajes que Sofía Suescun ha recibido por parte de estos usuarios a los que esta joven de 23 años ha dejado boquiabiertos.

Unas imágenes que, según ella asegura, corresponden a una sesión de fotos procedente del confinamiento. Ella, por su parte, se encontraba en el hogar que comparte con su pareja, Kiko Jiménez, y el fotógrafo en su respectiva vivienda, por lo que todo se realizó a través de ‘Facetime’. Una técnica que están utilizando muchos profesionales de esta materia desde que se decretó el estado de alarma, cumpliendo así con todas las medidas de restricción y respetando, sin duda alguna, la distancia de seguridad. «Facetime Shooting», ha escrito la colaboradora de televisión junto esta polémica fotografía que ha generado mucha repercusión dentro y fuera del universo 2.0.

Ver esta publicación en Instagram Adictted to #facetimeshooting @danielsmithstudio 📸📱 Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 8 May, 2020 a las 12:30 PDT

Aunque esta no es la primera vez que Sofía Suescun logra desafiar la censura de Instagram. Lo suele lograr al cubrir sus pezones con cruces o tapándoles simplemente con algún filtro, ‘modus operandi’ con el que ha adecuado su contenido a esta red social. Y es que una de las normas de Instagram es eliminar las imágenes en las que aparezca el pecho de una mujer siempre y cuando sea visible esta parte del pecho femenino. No obstante, ya son muchos los rostros conocidos los que procuran encontrar las peripecias para lograr que sus publicaciones no sean borradas de un plumazo. Ejemplo de ello, Marta Torné o Paco León, dos actores que han conseguido salir airosos de la censura de esta red social en varias ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram #Dia26 Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 10 Abr, 2020 a las 2:08 PDT

La opinionista de ‘Mujeres y hombres y viceversa‘ ha conseguido poner un toque sensual a su cuarentena. Un confinamiento que está viviendo junto al jienense, Kiko Jiménez, quien, por cierto, ha ejercido de fotógrafo en muchas de sus imágenes. Aunque la persona que se encuentra detrás de sus últimos topless es un prestigioso artista llamado Daniel Smith que cuenta con 33.000 seguidores en su perfil de esta red social. El joven ha logrado captar los desnudos más hot de Instagram. Prueba de ello que entre ellas se encuentre Alejandra Rubio o Blanca Suárez, dos pesos pesados de nuestra palestra mediática.

Ver esta publicación en Instagram Duchita by @danielsmithstudio 🖤 #facetimeshooting Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 5 May, 2020 a las 6:09 PDT

Sofía Suescun tiene un físico espectacular y eso nadie lo duda. Suele protagonizar sesiones profesionales de fotografía, las cuales comparte muy orgullosa con sus seguidores. De hecho, dos de las últimas han tenido lugar en la ducha, lo que provocó que, según muchos fueran más sugerentes si cabe. Hasta tal punto que uno de ellos recibió incluso el halago de la presentadora Mercedes Milá, quien la espetó en esa publicación «tienes mucho gusto haciendo fotos, eres muy buena», una reacción que no ha pasado desapercibida. Eso sí, otros muchos posados son caseros, lo que demuestra que la ganadora de su edición de ‘Gran Hermano’ tiene grandes ideas dentro del mundo artístico

Sus desnudos siempre son objeto de polémica, más aún si se tiene en cuenta que se comparan con los de su archienemiga. Ella no es otra que Gloria Camila, expareja de Kiko Jiménez. Ambas suelen sorprender en las redes con instantáneas muy sugerentes, provocando incluso una guerra de desnudos. “Con esas poses, cada vez te pareces más a Sofía Suescun. Tú eres más elegante”, le reclamaba uno de sus seguidores, al igual que otro que le espetaba en sus posts “No hace falta que te hagas estas fotos al estilo de Sofía Suescun. La estás copiando”. Estas palabras hicieron estallar a la hija de José Ortega Cano, que no pudo evitar romper su silencio: “Ya basta de enfrentar a las mujeres”.