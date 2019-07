2 Amor estuvo dispuesta a arreglar las cosas

«No es malo reconocer los errores. No es malo pedir disculpas y aceptar que te equivocaste. Yo estoy dispuesta a que tú y yo hablemos cara a cara. Cuando te digo cara a cara no me refiero a un plató de televisión: me refiero a que cojas mi número, que lo tienes, que es el mismo con el que me insultaste, y me llames y me digas ‘Amor, quiero arreglar las cosas contigo'».