Sofía Suescun muestra su cara al natural tras quitarse el ácido hialurónico

Sofía Suescun es una de las personalidades televisivas más sinceras con sus seguidores. La ganadora de ‘Gran Hermano’ nunca ha tenido reparo en hablar sobre sus retoques estéticos, y eso es precisamente lo que ha hecho en la última ocasión. La influencer siempre se ha mostrado un tanto descontenta con la forma de su nariz, motivo por el que recurrió al ácido hialurónico hasta que ahora ha tomado la drástica decisión de pasar por quirófano. Una operación para la que ha tenido que retirar de esta zona de su rostro este compuesto de forma íntegra, y por lo que ha podido mostrar cómo es su nariz al natural.

Ha sido a través de sus stories de Instagram donde Sofía Suescun ha mostrado una imagen de su cara como nunca antes: “Hecho!!! Una cosa menos”, ha exclamado, visiblemente orgullosa por haber eliminado todo el ácido hialurónico de su nariz con el objetivo de someterse a una operación. En la instantánea en cuestión puede verse una ligera curvatura en el tabique nasal de la hija de Maite Galdeano. Una forma por la que probablemente la creadora de contenido haya optado por ponerse en manos de los profesionales pertinentes para estar más contenta si cabe con su aspecto.

El motivo por el que Sofía Suescun ha retirado todo el ácido hialurónico de su nariz

La de Pamplona no solo ha publicado su fotografía más natural, sino que también ha explicado los motivos que le han llevado a hacerlo: “Me puse hace algún tiempo pero claro, para la intervención quirúrgica esto podría suponer un problema y no queremos”, ha indicado. Unas palabras con las que demuestra que la intervención quirúrgica es inminente, y que aunque por ahora no haya desvelado la fecha, la llevará a cabo próximamente.

Cabe destacar que esta sería la primera vez que Suescun se realiza una operación de cirugía estética. Fue en 2015 cuando la joven saltó a la fama al ganar ‘Gran Hermano 16’ tras haber vivido una sonada historia de amor con Suso Álvarez. Desde ese momento, Sofía siempre aseguró estar muy contenta con su físico. Una idea que ha defendido a capa y espada a lo largo del tiempo, haciendo gala de una vida saludable basada en los buenos hábitos alimenticios y en el ejercicio.

Sin embargo, ahora que ha salido a relucir que la influencer está a punto de someterse a una rinoplastia, ha dejado claro que había una parte de su cuerpo con la que no estaba conforme. Pero lejos de ocultarlo ante su más de un millón de seguidores, Sofía se ha abierto para exponer que muy pronto se operará para poner fin a un complejo que la ha perseguido durante años. Una decisión que, como no podía ser de otra manera, sus fans han aplaudido del mismo modo que lo han hecho con la valentía de la joven a la hora de hablarlo sin tapujos.