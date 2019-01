La última disputa de Sofía Suescun y Alejandro Albalá antes de entrar en GH Dúo

A poco más de 48 años de que Sofía Suescun y Alejandro Albalá entren en la casa de Guadalix, han protagonizado un nuevo enfrentamiento. A pesar de que recientemente la expareja se reencontraba en el plató de Viva la vida, donde dejaron manifiestas algunas de sus diferencias, han vuelto a mantener una cruzada, esta vez a través de las redes sociales.

Un tuit ha sido el desencadenante de esta nueva discusión. Una seguidora mostraba su descontento con la actitud del cántabro. “Que se diga que se ha maltratado a Alejandro y este aplauda ese tweet me parece ASQUEROSO. No tenéis ni puñetera idea de lo que es el maltrato. Él, que fue una semana a ‘Supervivientes’ a machacar a Sofía y que es conocido por arrimarse a Chabelita y a Sofía”, afirmaba una usuaria.

La respuesta de la navarra no se hacía esperar y respondía a favor de hacer un uso adecuado de la palabra maltrato. “Por favor, hay cosas que no debemos permitir. No podemos estar utilizando la palabra maltrato a la ligera, basta ya“, escribía. Una vez más, su publicación recibía la contestación de su expareja: “Escúchame, no eres el ombligo del mundo”, afirmaba este.

Habrá que esperar si la expareja, que ha reconocido tener una ruptura algo tormentosa, deja atrás sus diferencias e intenta una buena convivencia en el programa que arranca este martes, 8 de enero. Para Sofía, que se ha manifestado nerviosa por entrar en la casa, este será su tercer reality, después de haberse proclamado vencedora de los dos anteriores: Gran Hermano y Supervivientes. Entre los participantes confirmados de esta nueva edición que pretende ser muy novedosa ya que entran parejas, están Kiko Rivera, Irene Rosales, Yurena, Antonio Tejado, Candela Acevedo e Ylenia.

