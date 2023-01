Sofía Palazuelo y su marido, Fernando Fitz-James Stuart, han abandonado la Clínica del Rosario de Madrid después de haber dado a luz a su segunda hija, Sofía. El matrimonio no puede estar más feliz y así lo ha demostrado a la salida del hospital. Los duques de Huéscar posaban sonrientes junto a su segunda hija, mostrándose de lo más felices y agradecidos con la prensa ante las felicitaciones: «Muchas gracias».

Antes de volver a casa para reunirse con su hija mayor, Rosario, el matrimonio ha tenido el detalle de hacerse una sesión de fotos. Esas instantáneas son las que posteriormente han hecho llegar a los medios de comunicación. Sofía era la encargada de llevar a la pequeña, que se ha portado estupendamente durante la sesión. Su padre no le ha quitado ojo a su mujer y ha cargado la mantita que han llevado por si hacía más frío.

La duquesa de Huéscar ha estado muy pendiente de la pequeña Sofía

Sus rostros reflejan su felicidad en estos momentos

Aunque la duquesa de Huéscar ha recibido el alta por fin tras dar a luz, Sofía y Fernando han querido hacer antes de abandonar el hospital una sesión de fotos junto a su segunda hija. Unas instantáneas que se han hecho para facilitarla a los medios de comunicación. Han utilizado los jardines de la clínica para posar junto a ella. Para ello, no han dudado en contratar los servicios de un fotógrafo.

Sofía no podía estar más feliz y parece que todavía no se cree que tenga a su hija pequeña entre sus brazos. Para la ocasión, la duquesa de Huéscar ha elegido un look muy cómodo a la vez que elegante. Un pantalón de pana marrón, camisa blanca con lazada y una blazer de pata de cuadros. Aunque el embarazo no le ha hecho experimentar un cambio físico radical, Sofía ha preferido elegir un look amplio y cómodo para la salida del hospital.

El matrimonio abandona el hospital tras recibir el alta

Vídeo: Europa Press.

Sofía Palazueloha empezado el 2023 con la mejor de las noticias. Apenas unos días después de despedir el año, la duquesa de Huéscar se convertía en madre por segunda vez. Y es que ya tiene en sus brazos a su segunda hija, que ha nacido en la clínica del Rosario de Madrid en un parto natural. Aunque no está clara la fecha, Vanitatis aseguraba que podría haber llegado al mundo el pasado 10 de enero. Ahora ya tienen a su pequeña entre sus brazos.

Con la llegada de su segunda hija, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart inician una nueva etapa en su vida. Ahora han dado la bienvenida a un bebé que se convertirá en la compañera de juegos de su hermana mayor. Ahora queda disfrutar de este nuevo miembro y estamos seguros que la bautizarán en los próximos meses.

Su hija mayor, que será la futura duquesa de Alba, nació en septiembre de 2020, por lo que tiene apenas dos añitos. La diferencia de edad con su segunda hija ayudará a ambas a tener una relación de lo más estrecha. Rosario fue bautizada en la iglesia de San Román en Sevilla, por lo que todo hace indicar que la pequeña Sofía seguirá la misma tradición.