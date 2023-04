Sofía Cristo, tras el idilio de Bárbara Rey y Don Juan Carlos: "Yo olía la silla de casa y decía 'Aquí huele a Rey'"

'Una vida Bárbara' es la nueva serie documental sobre Bárbara Rey que emite cada miércoles Antena 3. La vida de la exvedette da para mucho y prueba de ello es que está cosechando grandes datos de audiencia. La hija de la de Totana, Sofía Cristo, siempre ha apoyado a su madre. Un apoyo que siempre ha sido recíproco. Ahora, se sienta en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para hablar de la serie documental de su progenitora, del romance de la murciana con el Rey Don Juan Carlos e incluso de la orgía que Bárbara reveló en las últimas horas. Sin pelos en la lengua, la DJ se suelta y habla de TODO.

Uno de los temas que más interés ha generado sobre la vida de Bárbara Rey ha sido su romance con el rey Don Juan Carlos. Una noticia que reveló hace ya un tiempo pero que poco a poco va dando nuevos detalles. Sofía Cristo asegura que ella fue conocedora de esa relación "cuando salta todo a la palestra en el sentido de que han entrado en casa y han robado". "Nos vamos enterando poco a poco porque tenemos que estar informados de qué está pasando, de por qué a mi madre la pueden encontrar muerta", cuenta la DJ.

La divertida anécdota de Sofía Cristo sobre el Rey Juan Carlos

La relación entre Juan Carlos y Bárbara fue una sorpresa para ella: "Yo igualmente alucinaba. Decía "¿enserio?" Yo no era muy mayor y ya me iba enterando de cosas. A lo mejor ella me contaba que había estado en casa alguna vez y se había sentado en mi silla porque en las familias cada uno tiene su sitio. Yo me acercaba y decía 'aquí huele a Rey'", ha recordado muy divertida. "Para mí el Rey era Dios en aquel momento. Yo siempre he tenido un gran respeto por toda la Familia Real. Son nuestros representantes", dice.

A pesar de los posteriores desencuentros entre Bárbara Rey y Don Juan Carlos, Sofía Cristo asegura que su madre "nunca ha hablado mal del Rey. Lo contrario". Además, ha hecho hincapié en que la exvedette no le contaba mucho sobre sus relaciones sentimentales: "Eran pequeñas pinceladas. Ella ha sido siempre una mujer muy discreta, nos ha respetado muchísimo, nunca ha metido hombres en casa que nosotros hayamos podido ver e incluso si a nosotros no nos ha gustado alguno, ha dejado de ver a esa persona. No lo hacíamos a propósito", reflexionaba. "Ella ha renunciado a muchas cosas para estar con nosotros y para hacernos felices. Incluso al amor", cuenta.

La Dj también habla sobre la relación de sus padres, Bárbara Rey y Ángel Cristo

Otro de los temas de los que también habla Bárbara Rey es de su relación con Ángel Cristo. Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos, Ángel y Sofía Cristo. Una tormentosa relación que terminó en separación después de los malos tratos del circense. Su hija asegura que la emisión de la serie documental sobre su madre también permite "ver la historia de trauma de mis padres. Ves que mi madre es una persona con muchas carencias emocionales y estaba a falta de amor. Ella se agarraba al primero que le diera un mínimo de cariño. Para ella las migajas eran amor. Luego llegó mi padre con una barra de pan de amor por aquel entonces y mi madre quedó prendida", ha dicho.