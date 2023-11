Sofía Cristo se sincera sobre su hermano, Ángel Cristo Jr.: esto es lo que le desea

Vídeo: EUROPA PRESS.

Sofía Cristo está viviendo una de las etapas más duras de su vida. Aunque estaba centrada en su trabajo como dj y como colaboradora de televisión, la reaparición de su hermano, Ángel Cristo Jr. en la televisión ha dado mucho que hablar. Y es que ha relatado el infierno que vivió durante su infancia en unas explosivas declaraciones cargando contra su madre, Bárbara Rey. Sofía Cristo no duda en desearle lo mejor a su hermano. Además, llama la atención la actitud de ella, que después de tantos días de revuelo mediático, ha querido contestar a todas las preguntas.

Sobre su hermana habla precisamente Ángel Cristo Jr. en esta entrevista, aunque un poco de pasada, ya que se centra más en su madre. "Mi hermana a partir de los 13 años no se enteraba de nada de lo que ocurría porque se pasaba todo el día drogada. Cogía el dinero para pagar las drogas del cuarto de mi madre", declaraba su hermano con dureza sobre la infancia de Sofía Cristo. Ángel Cristo Jr. reconocía que quiere mucho a su hermana y celebra que haya salido de ese infierno. "Estoy feliz de verla bien y de verla recuperada. Aquello creó un conflicto entre nosotros que nunca tuvo que existir".

Sofía Cristo lo está pasando realmente mal

Están siendo unos días complicados para la hija de Bárbara Rey. De hecho, no ha podido evitar a la prensa, que quiere saber en todo momento qué piensa de las demoledoras declaraciones de su hermano. "No he visto la entrevista y no voy a hablar. No voy a hablar de lo que ha dicho o lo que ha dejado de decir", subrayaba hace unas horas. Acto seguido indicaba que siempre iba a apoyar al gran pilar de su vida. "El tiempo pone a cada uno en su sitio y la verdad solo tiene un camino. No tengo más que decir. No voy a hablar de mi hermano. Lo que tengo claro es que no voy a participar en esto".

El testimonio de Ángel Cristo Jr. ha sido muy duro, ya que ha recordado su infancia, marcada por los maltratos que recibía su madre, la adicción de su padre a las drogas y la adicción de su madre al juego. Ángel Cristo Jr ha cargado contra su progenitora: "Es tu madre y la tienes que perdonar. Hay que ser buen hijo. Siempre he estado condicionado. Ella tenía una dependencia excesiva en mí. Yo no tuve infancia ni adolescencia. Me cargaba de responsabilidades". Este testimonio, que dará mucho que hablar, nos deja un sinfín de titulares como el siguiente: "Lo que me han hecho a mí no se le puede hacer a un hijo".

Ángel Cristo Jr. ataca con dureza a su madre

"La casa de La Moraleja era una pesadilla. Había miedo, terror y sangre. En aquella casa entraba y salía de todo: drogas, alcohol, prostitutas... Mi madre cargada con toda la responsabilidad. La verdadera pesadilla era mi madre. Mi madre se gastó mucho dinero en el casino", ha declarado Ángel Cristo Jr., dejando a todos de lo más sorprendidos.

Esta ha sido su entrevista más sincera hasta la fecha. De hecho, fue el artífice de las fotos en las que aparecían su madre y el Rey Juan Carlos. Entonces él era menor de edad. "Yo hice fotos de mi madre y el Rey. Muchas fotos", espeta. Ángel Cristo Jr. entra en detalle y cuenta el dinero que, según su versión, recibió su madre en efectivo por parte del Rey Juan Carlos. "En el cuarto de mi madre siempre había muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España".