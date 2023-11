Sofía Cristo responde a su hermano, Ángel Cristo Jr., tras sus duras palabras sobre Bárbara Rey

Sofía Cristo no ha podido contenerse. No es para menos. Las duras declaraciones que ha vertido su hermano, Ángel Cristo Jr. contra Bárbara Rey (y contra ella misma) harían reaccionar a cualquier. Y eso es lo que ha hecho la DJ. Queda mucha tela que cortar porque, lo que hemos visto hasta el momento, es solo un adelanto de lo que se viene. El viernes 24 de noviembre se emitirá la entrevista completa que ha ofrecido el hijo mayor de la 'vedette' en el nuevo programa de Telecinco, '¡De viernes!'. En ella no solo habla de la pesadilla que vivió de pequeño en el domicilio de Bárbara y el fallecido Ángel Cristo. También revela datos inéditos de la relación de su madre con el Rey Juan Carlos e, incluso, se refiere a Sofía. Sus durísimas palabras ya tienen contestación por parte de su hermana pequeña, a la que solo le han faltado dos frases para sentenciarle.

Ángel Cristo Jr. sobre Sofía Cristo: "Mi hermana se pasaba el día drogada"

Las 'perlas' que ha lanzado el hermano de Sofía Cristo han caído como una auténtica bomba y no han dejado indiferente a nadie. A sus 42 años, el hijo de Bárbara Rey no escatima en detalles sobre cómo fue su infancia mientras vivía con sus padre en la casa familiar madrileña y, más aún, sobre cómo era el trato que recibía de su madre. "La casa de la Moraleja era una pesadilla. Había mucho miedo, terror y sangre. El miedo es que no maten a tu madre. En aquella casa entraba y salía de todo: drogas, alcohol, prostitutas... Mi madre desde que llegaba a casa del colegio me cargaba con toda la responsabilidad. Daba igual que tuviera que estudiar o tuviera exámenes. La verdadera pesadilla no era mi padre, sino mi madre", afirma Ángel Cristo, muy contundente.

En el adelanto que ha difundido Mediaset sobre la esperada entrevista también se cuelan las alusiones a Sofía, la pequeña de los dos. "Mi hermana a partir de los 13 años no se enteraba de nada de lo que ocurría porque se pasaba todo el día drogada. Cogía el dinero para pagar las drogas del cuarto de mi madre", ha relatado. La DJ reconoció en televisión hace años su problema con las adiciones tras años de dura batalla. Un problema que ya ha superado. De hecho, en la actualidad, ayuda a otros a salir de este infierno a través de una organización con la que está totalmente volcada y a la que dedica buena parte de su tiempo.

"Piénsalo bien antes de hacerle mal a alguien"

Echando mano de sus redes sociales, Sofía Cristo ha querido ponerle los puntos sobre las íes a su hermano. De forma muy elegante, cabe resaltar. Aunque no se ha referido a él directamente, su potente mensaje tenía un único destinatario. "Las malas intenciones nunca tendrán buenos resultados. Piénsalo bien antes de hacerle un mal a alguien", ha compartido en su cuenta oficial de Instagram. La joven se ha mostrado rotunda en apenas dos frases con las que ha querido dejar claro su malestar evidente por las palabras de Ángel Cristo Jr. A continuación, ha compartido una imagen de promoción de 'Cristo y 'Rey' donde se puede leer en mayúsculas la palabra "imparable". Una clara alusión a su madre que desvela su rotundo posicionamiento en esta polémica familiar y, ahora, mediática.

Esta es la primera aparición en televisión en años del hijo de Bárbara Rey que coincide con el éxito de su docuserie. ¡Cristo y Rey' relata la historia de amor del famosos domador de leones y la vedette, fruto de la cual nacieron Sofía y Ángel. Queda la incógnita de saber por qué el mayor de los dos ha decidido hablar ahora, después de décadas en el más absoluto anonimato. Sea como fuere, Sofía no ha vuelto a pronunciarse al respecto a pesar de que las declaraciones de su hermano han sido el tema del día a medida que se han ido emitiendo más adelantos. Quien sí se ha referido al tema ha sido su madre. "Yo a mi hijo le quiero y no voy a hablar de él nunca", ha sentenciado, visiblemente afectada y muy escueta, dando por zanjada la polémica. Por ahora.