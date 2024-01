Sofía Cristo: “Mi hermano tiene la misma cara de ángel que mi padre”

El año 2024 ha empezado intenso para Sofía Cristo (40 años). Después de lo que supuso las demoledoras palabras de su hermano, Ángel Cristo Jr. (42 años) en televisión, la joven ha pasado todas las Navidades con su madre, Bárbara Rey (73 años), que no atraviesa su mejor momento. De hecho, ha querido dejar claro que aunque hayan pasado semanas de la entrevista de su hermano, su madre se encuentra en tratamiento: "Mi madre tiene depresión, está en manos de profesionales".

Sofía Cristo se ha centrado en cuidar a su madre en estos duros momentos. No la deja sola y está totalmente volcada en ella. El hecho de que su hermano abriera la caja de pandora ha hecho que no tenga ahora ningún tipo de relación con él. Eso sí, ha vuelto este mismo jueves a lanzar un dardo en contra de él en el plató de 'Espejo Público'. Lo ha hecho a través de una declaración que no ha dejado indiferente a nadie: "Mi hermano tiene la misma cara de ángel que mi padre".

Sofía Cristo ha dado una rotunda declaración sobre el parecido de su hermano con su padre

Después de sorprender a todos con esta rotunda declaración, Sofía Cristo ha querido matizar cuando le han hecho hincapié en estas palabras tan rotundas. Ha asegurado que ha dicho esa frase sin más, sin atacar a su hermano de manera tan directa. De hecho, Sofía ha aclarado que lo decía por el físico de su hermano: "Yo tengo las mismas manos y las mismas rodillas que mi madre", ha querido aclarar.

Sofía Cristo está pasando unos meses complicados y aunque ha preferido refugiarse en el trabajo para sobrellevar estos momentos, ha estado y está muy pendiente de su madre. Tanto es así que no puede evitar emocionarse al recordar a su madre, que se subió hace unos días a un escenario para interpretar una canción en el cumpleaños de Eduardo Navarrete. Ahora que ha dicho que se encuentra en tratamiento, a muchos les ha sorprendido verla actuar sobre un escenario, ya que parecía estar bien.

Bárbara Rey se subió hace unos días a un escenario ¡y lo dio todo!

Vídeo: EUROPA PRESS.

"Mi madre se subió al escenario como terapia, no tiene que encerrarse en casa. Una persona que tiene una depresión no tiene porqué estar encerrada en casa. Mi madre está haciendo todo lo que está en su mano para salir. Sale con sus amigas, se va a apuntar al gimnasio...", ha declarado Sofía Cristo, pero sin olvidar que Bárbara Rey tiene ya 73 años. "Mi madre no se merece esto, con todos los defectos que tiene", ha añadido.

Otra cosa que ha querido decir Sofía es que durante estos meses en los que su madre ha estado rodeada de polémicas, muchos medios han querido saber más sobre lo ocurrido. Sofía ha aclarado que le han ofrecido "mucho dinero, cheque en blanco, tanto a mí como a mi madre", pero que siempre ha tenido muy claro que era algo que no iba a hacer: "No tengo la necesidad". ¿Se resolverá este 2024 este conflicto familiar que fue sin duda el bombazo del pasado año?