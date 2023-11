El mensaje de Sofía Cristo a Bárbara Rey (y su única petición) tras la entrevista de su hermano

Vídeo: Europa Pres

El estremecedor testimonio de Ángel Cristo Jr. ha generado un aluvión de reacciones. Una de las importantes llegaba por parte de su hermana, Sofía Cristo. La colaboradora ha reconocido que no vio el estreno del nuevo programa de Telecinco, 'De Viernes', pero que siempre estará al lado de su madre, Bárbara Rey. Ha aprovechado la ocasión para lanzar un cálido mensaje a la vedette y solicitar una única petición sobre este tema.

"Lo más grande de mi vida, te amo con todas mis fuerzas", afirmaba sobre su progenitora a los reporteros que la asaltaban en plena estación de Chamartín, Madrid, donde tenía que coger un tren. No ha dudado en enviar unas cálidas palabras a Bárbara Rey, quien atraviesa un delicado momento a nivel personal, a la demoledora entrevista de su hijo se une la muerte de su hermano. "Tengo una madre increíble, maravillosa y que nos ha dado absolutamente todo. No solo a nivel material, sino a nivel cariño y todo. Se ha dejado la piel por nosotros".

Sofía Cristo realiza una única petición tras la entrevista de su hermano

La DJ ha preferido no entrar en la polémica "No he visto la entrevista y no voy a hablar. No voy a hablar de lo que ha dicho o lo que ha dejado de decir", ha subrayado. Acto seguido indicaba que siempre iba a apoyar al gran pilar de su vida. "El tiempo pone a cada uno en su sitio y la verdad solo tiene un camino. No tengo más que decir. No voy a hablar de mi hermano. Lo que tengo claro es que no voy a participar en esto".

Respecto a si Sofía Cristo se plantea tomar medidas legales al respecto ha respondido de la siguiente forma: "Si en algún momento tengo que tomar alguna determinación, será donde tenga que ser. No voy a hablar". Asimismo ha aprovechado la presencia de los medios de comunicación para lanzar su única petición sobre este asunto: "Lo que sí os pediría es que seáis veraces".

Ángel Cristo Jr. habló durante su entrevista de una dura infancia en la que los "gritos, peleas y sangre" eran habituales en la casa en la que residía. También recordó con crudeza los malos tratos de su progenitor a Bárbara Rey. "El único afán de mi padre era destruir a mi madre". Con esta última fue muy duro a quien acusó de haberle responsabilizado de asuntos que no eran acordes a su edad y de haberle robado su infancia. "Es tu madre y la tienes que perdonar. Hay que ser buen hijo. Siempre he estado condicionado. Ella tenía una dependencia excesiva de mí. Yo no tuve infancia ni adolescencia. Me cargaba de responsabilidades".