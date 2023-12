Sofía Cristo deja entrever qué familiar abusó de ella con tan solo cinco años

Las duras declaraciones de Ángel Cristo Jr. siguen levantando ampollas, tanto es así que Sofía Cristo ya ha anunciado que tomará medidas contra él. Desde hace varias semanas se ha convertido en la protagonista involuntaria de la actualidad 'rosa' por obra y gracia de su hermano. Sus 'bombas' han surtido efecto y la DJ no planea quedarse de brazos cruzados ni un minuto más. Ni ella ni su madre. "Vamos a tomar acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado nuestro honor", ha sentenciado. El último parte de salud que ha compartido sobre Bárbara Rey no es nada halagüeño. Preocupa su situación anímica, que ha experimentado un "fuerte bajón" tras los últimos señalamientos de su hijo. A tenor de la última emisión de 'De Viernes', la también hija del desaparecido domador Ángel Cristo ha tenido que referirse a uno de los pasajes más duros de su vida. Un episodio que no es otro que los abusos sexuales de los que fue víctima cuando tenía 5 años por parte de un familiar y que ella misma reconoció. Esto después de que su hermano se refiriera a este hecho en su entrevista.

Ángel Cristo Jr. recupera uno de los pasajes más duros en la vida de su hermana

"Calumnias, falacias, mentiras... Este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá unas consecuencias", indicaba Sofía Cristo, muy tajante, en 'Espejo Público'. La colaboradora del programa volvía a sentarse en el plató de Antena3 para referirse al duro testimonio de su hermano. La emisión de la última parte de la entrevista de Ángel Cristo Jr. en Telecinco no ha dejado a su familia indiferente. Muy al contrario: ha sido la gota que ha colmado el vaso. Bárbara Rey y su hija han dicho 'hasta aquí' y van a tomar las pertinentes acciones contra Ángel por sus incendiarios señalamientos.

Las consecuencias que sus palabras han tenido en la vida de las dos mujeres es innegable. Tanto es así que la DJ se ha visto obligada a pronunciarse sobre los abusos sexuales que sufrió tras los comentarios de su hermano el pasado 8 de diciembre. Esto después de que Ángel Cristo Jr. dejara caer la identidad del familiar que habría incurrido en tales hechos delictivos. "No debería haber ido al entierro jamás. Yo sé que mi madre se ha ocupado toda la vida de mi tío. Él no estaba bien mentalmente, pero después de que mi madre sea conocedora de ciertos hechos que ocurrieron en La Moraleja. Ella debería haberle dejado que se muriera solo", explicó el hombre de 42 años ante las cámaras.

Sofía Cristo, obligada a contestar a su los señalamientos de su hermano

Sin nombrarle directamente, Ángel Cristo Jr. se estaba refiriendo al fallecimiento de su tío Salvador, hermano mayor de Bárbara Rey. Su muerte coincidió con la emisión del primer capítulo de su entrevista. Sofía Cristo reconoció hace dos años que un familiar había abusado de ella sexualmente cuando era apenas una niña. Lo hizo durante su participación en el programa 'Secret Story', aunque no reveló el nombre de la persona públicamente. La ex de Nagore Robles ha tenido que salir al paso y referirse las palabras de su hermano.

"He hecho terapia para estar bien y a mi madre le honra mucho acompañarle el último día de su vida. Entendí que mi madre hablase bien de él. Yo le he perdonado a él. No hay mayor castigo que el final que ha tenido, solo y enfermo", ha relatado en el formato que presenta Susanna Griso. "Ni siquiera sus hijos iban a verle", sentenciaba. Sofía se refirió a la muerte de su tío en este mismo programa semanas atrás. Momento en el que también señaló que su relación "no era muy estrecha por ciertas circunstancias".